‘Spider-Man: No Way Home’ podría traer de regreso a Rhino y el Lagarto

No podía terminarse mayo sin un nuevo rumor acerca de ‘Spider-Man: No Way Home’, ahora con el supuesto regreso de Rhino y el Lagarto.

Según Collider y el podcast The Sneider Cut de Jeff Sneider; los villanos de ‘The Amazing Spider-Man’ aparecerían en ‘Spider-Man: No Way Home’.

No obstante, a diferencia de otras supuestas filtraciones, Sneider no da lo anterior por hecho, recalcando que es un rumor que llegó a sus oídos.

Rhino (Sony)

Aconseja a la gente tomarse la información con cautela, pues tampoco hay detalles de la participación de Rhys Ifans y Paul Giamatti en la película.

Estos dos fueron quienes interpretaron a Rhino y el Lagarto en la mencionada saga de ‘The Amazing Spider-Man’.

Además no hay que olvidar que ‘Spider-Man: No Way Home’ ya terminó su filmación; parece poco probable que los villanos aparezcan en pantalla.

Vuelve a sonar el Duende Verde de Willem Dafoe para ‘Spider-Man: No Way Home’

Siguiendo con los rumores de ‘Spider-Man: No Way Home’, volvió a sonar el nombre de Willem Dafoe, regresando en su papel del Duende Verde.

No sólo eso, sino que esta versión de Norman Osborn sería el villano principal de ‘Spider-Man: No Way Home’, tal y como indicaban otros rumores.

Originalmente fue Daniel Richtman quien mencionó esto, ahora son Jeff Sneider y Collider quienes vuelven a señalar esta versión.

Willem Dafoe (Sony)

De hecho, todas estas fuentes mencionan que habría una gran cantidad de villanos en ‘Spider-Man: No Way Home’; Richtman menciona a 7 adversarios.

Sin embargo, Snider le baja a ese número, afirmando que el rumor que escuchó apuntaba a la aparición de los Seis Siniestros.

Reiteramos, hasta que Disney, Marvel o Sony den algo oficial de su película, todo lo anterior queda como mera especulación.

Con información de Collider.