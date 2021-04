Un usuario de Reddit habría filtrado con detalles la historia de 'Spider-Man: No Way Home'.

'Spider-Man: No Way Home' sigue dando de qué hablar, ahora un usuario de Reddit habría filtrado con detalles la historia de la esperada película. Si bien en dicha red siempre circulan supuestas filtraciones, en esta ocasión cobra relevancia porque se trata de la misma persona que aviso del cameo sorpresa de 'The Falcon and the Winter Soldier'.

Estamos hablando del usuario "SpideyForever245", quien señaló varios elementos que al parecer formarán parte de 'Spider-Man: No Way Home', confirmando algunos rumores y dejando otros como meras especulaciones sin fundamento.

De momento ni Sony ni Disney han hecho una declaración al respecto, sólo quedará ver qué sucede con la película cuando se estrene, tomando en cuenta que ya terminaron las grabaciones y actualmente está en post-producción.

Spider-Man Sony/Disney

¿De qué trata 'Spider-Man: No Way Home'?

No te vamos a dar todos los spoilers; pero si quieres saber de qué trata 'Spider-Man: No Way Home', a grandes rasgos te vamos a decir lo que reveló la filtración de "SpideyForever245" en Reddit, recordando que no es nada oficial y el producto final podría ser muy diferente.

Para empezar, sí, 'Spider-Man: No Way Home' será acerca del Spider-Verse, contando con la participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire; según lo revelado, aparecerían uno por uno conforme avance la película, hasta reunirse los tres "Spidey".

'Spider-Verse' Twitter

Sí, también se confirma la aparición de Doctor Strange con una conexión para su película de 2022 'In The Multiverse of Madness', que ya se había confirmado que estará relacionada con el último filme del Hombre Araña en el MCU.

También aparecerán los villanos rumorados (Doctor Octopus, Duende Verde, Electro), quienes causan estragos en la ciudad por culpa del Peter de Tom Holland, de ahí que recurra a los otros Spider-Man para capturarlos. Otra cosa a señalar es que se abordará un poco el juicio de Parker tras la revelación de su identidad en 'Far From Home'.

Con información de Reddit y Comic Book Movie.