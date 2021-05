Parece que el “Spider-Verse” se desintegra poco a poco; la actriz Emma Stone negó recientemente que esté involucrada en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Emma Stone señaló que ha escuchado los rumores sobre ‘Spider-Man: No Way Home’; sin embargo, declaró que no está en el proyecto.

Esto lo señaló durante una entrevista como parte de la promoción de ‘Cruella’, su película más reciente al lado de Disney que se estrenó este 28 de mayo.

Emma Stone (Sony)

El nombre de Emma Stone fue de los primeros en aparecer cuando se habló de una película con todos los ‘Spider-Man’ de Sony.

Supuestamente ella repetiría su papel de Gwen Stacy , el cual le vimos en los dos filmes de ‘The Amazing Spider-Man’, aunque su rol no estaba definido.

Su intempestiva salida de un proyecto anterior aumentó los rumores sobre su participación; sin embargo, parece que todo fue una mala interpretación.

Emma Stone y Andrew Garfield estarían fuera de ‘Spider-Man: No Way Home’

Algo del caso de ‘Spider-Man: No Way Home’ es que sólo el elenco de ‘The Amazing Spider-Man’ ha negado su participación, Emma Stone y Andrew Garfield.

Antes que Emma Stone fue Andrew Garfield quien dijo que los rumores acerca de su participación en ‘Spider-Man: No Way Home’ eran falsos.

Pero no sólo ellos, Daniel DeHaan , quien hiciera a Harry Osborn, también mencionó que él no está involucrado en el proyecto de Marvel, Disney y Sony.

Spider-Man y Gwen Stacy (Sony)

De hecho, el único 100% confirmado de esta saga es Jamie Foxx, repitiendo su papel de Electro; además sería uno de los villanos principales.

Lo curioso es que los relacionados a la trilogía de ‘Spider-Man’ de Sam Raimi ha declarado algo, sólo Alfred Molina confirmando el regreso del Doctor Octopus.

Habrá que ver si las declaraciones de Emma Stone y Andrew Garfield no son parte del juego que Sony tiene alrededor de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Con información de Digital Spy.