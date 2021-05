Siguen los rumores y supuestas filtraciones de ‘Spider-Man: No Way Home’; ahora una imagen de los créditos indicaría el regreso de Kirsten Dunst.

Esta información de ‘Spider-Man: No Way Home’ habría sido filtrada por el portal IMDb, que compartió la lista completa del staff de la producción.

Si bien el nombre de Kirsten Dunst no aparece, en la sección de “Guardarropa”, se le atribuye a una persona el vestir personalmente a la actriz.

Créditos Spider-Man: No Way Home (@MaguireDunst)

Quien descubrió el dato rápidamente tomó una captura de pantalla, pues como era previsible, la información fue borrada del sitio en pocos minutos.

La persona que era responsable de la vestimenta de Kirsten Dunst, Askia Won-Ling Jacob, ya no figura en los créditos de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Curiosamente, en su perfil sí está acreditada como parte de la película; pero ahora relacionada a Samuel L. Jackson. De momento no hay declaración oficial.

Aún no hay información oficial de ‘Spider-Man: No Way Home’

El que la gente esté buscando cualquier indicio de ‘Spider-Man: No Way Home’, se debe a que hasta este momento no hay información oficial de la película.

A poco más de 6 meses del estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, ni Disney, Sony o Marvel han dado detalles reales del filme, eso incluye la sinopsis.

Lo único que hemos tenido son declaraciones de actores y actrices, negando o confirmando algunos de los múltiples rumores sobre la producción.

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield estarían juntos como SpiderMan (Instagram)

Por ejemplo, Tom Holland negó que Tobey Maguire y Andrew Garfield fueran a aparecer en la película; después Garfield diría lo mismo en una entrevista.

Por otro lado, Zendaya tuvo un desliz al confirmar sin querer la participación de Alfred Molina, luego él afirmaría su regreso como Doctor Octopus.

Se espera que en las próximas semanas por fin se tenga algo más concreto de la película, por lo menos el esperado tráiler.

Con información de IMDb y Twitter.