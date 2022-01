‘Spider-Man: No Way Home’: Arte conceptual muestra a Tom Holland con el traje de simbionte

‘Spider-Man: No Way Home’: Arte conceptual, publicado en redes sociales, muestra a Tom Holland con el traje de simbionte.

El hype por la nueva película de Spider-Man parece no disminuir a casi un mes de su estreno en salas de cine.

La nueva cinta estelarizada por Tom Holland dejó con muchas dudas y teorías a los fans del superhéroe arácnido .

Algunos internautas no dejan de especular sobre el futuro que le depara a Peter Parker después de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Para alimentar estas incógnitas, un artista de Marvel Studios publicó, en su cuenta de Twitter: @ThomasduCrest, imágenes que muestran a Tom Holland con un traje de simbionte.

Arte conceptual de Tom Holland con traje de simbionte (@ThomasduCrest / Twitter)

Dichas fotografías de Tom Holland, portando el icónico traje de negro, vienen acompañadas del siguiente mensaje:

“Mientras espero luz verde para mostrar el trabajo que hice para Spider-Man: No Way Home, aquí está un pequeño vistazo a lo que podría venir después”.

Palabras que han puesto a más de uno a soñar con un posible crossover de Peter Parker y Eddie Brock tras los acontecimientos de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Cabe destacar que Thoma Du Crest es un artista visual que ha trabajado en varios proyectos para el UCM , por lo que sus imágenes pueden revelar algo sobre el Hombre Araña.

Tom Holland portando el traje de simbionte (@ThomasduCrest / Twitter)

‘Spider-Man: No Way Home’: Tom Holland con traje de simbionte emociona en redes sociales

El arte conceptual que se publicó de Tom Holland con traje de simbionte provocó emoción en algunos usuarios de Twitter.

Alguno internautas, destacaron lo hecho por Thomas Du Crest en estas imágenes de Tom Holland. Comentaron que las imágenes les habían encantado.

Otros por su parte, alabaron que el artista de Marvel, le añadiera las texturas y algunos detalles a su arte conceptual para hacerlo similar al Venom de Tom Hardy.

De igual manera, usuarios señalaron que el arte conceptual de Spider-Man era muy parecido al de los comics publicados por Marvel.

Artes conceptuales de Tom Holland revelarían un poco el futuro de las nuevas películas de Spider-Man

Los artes conceptuales de Tom Holland después del estreno de ‘Spider-Man: No Way Home, con traje de simbionte mostrarían qué le depara a Peter Parker en sus nuevas películas.

Para nadie es un secreto que Sony quiere unir a personajes como Spider-Man y Venom en una sola cinta.

Spider-Man (Sony/Marvel)

Por lo que esta publicación daría una indicio sobre las tramas que se podrían explorar en las nuevas películas de Tom Holland.

Recordemos que después de ‘Spider-Man: No Way Home’, la posibilidad de historias y universos compartidos ya no es algo que suene tan descabellado para Spider-Man.