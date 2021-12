Existían más cameos en ‘Spider-Man: No Way Home’ según revelan los guionistas en una nueva entrevista.

A través de Variety , los guionistas Chris McKenna y Erik Sommers revelaron que querían incluir más cameos en ‘Spider-Man: No Way Home’.

“Recorrimos diferentes caminos con diferentes personajes que simplemente no encajaban. Así, que no me gustaría estropear nada, porque creo que nos divertimos mucho” Chris McKenna y Erik Sommers, guionistas de ‘Spider-Man: No way Home’.

Es decir que además de los villanos como Doctor Octopus, el Duende Verde, Electro, el Arenero o Lagarto, iban a existir más.

Según los guionistas, para empezar ‘Spider-Man: No Way Home’ partieron de un deseo en donde Peter Parker (Tom Holland) se convertía en una pesadilla.

Duende Verde 'Spider-Man: No Way Home' (Sony)

Revelan que en ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’ podría tener varios cameos

‘ Doctor Strange in The Multiverse of Madness ’, a diferencia de Spider-Man: No Way Home, podría tener varios cameos.

Muchos de los fans y críticos han alabado la ejecución de ‘Spider-Man: No Way Home’, especialmente por traer personajes entrañables al UCM.

Tales como los villanos de las películas anteriores y a los propios dos Spider-Man de otros universos.

Y, aunque hubo varios personajes, la película supo resaltar la evolución de Tom Holland como Peter Parker en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Sin embargo, ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’ no podría contar con la misma suerte pues, al hablar abiertamente del multiverso, podría tener tantos cameos que podría volverse un caos.

Es decir que el temor de varios fans, usuarios y críticos en la segunda entrega de Doctor Strange es que el propio Stephen Strange quede relegado a un segundo plano en su propia película.

Esto al contar con tantos cameos en una sola película, cosa que pudo ocurrir con ‘Spider-Man: No Way Home’.

‘Spider-Man: No way Home’ (Sony Entertaintment)

Fans descubren nuevos villanos en ‘Spider-Man: No Way Home’

‘Spider-Man: No Way Home’ se ha convertido en una de las películas más éxitos de todos los tiempos.

Esto gracias a la participación de héroes y villanos de las sagas anteriores; sin embargo, los fans no dejan de descubrir los easter eggs que los directores y guionistas colocaron.

En los últimos momentos de ‘Spider-Man: No Way Home’, cuando Doctor Strange cierra los portales, hay quienes notaron las figuras de:

Kraven, el Cazador

Black Cat

Rhino

Escorpión

Estos villanos pudieron ser fácilmente los cameos a los que los guionistas pudieron referirse cuando hablaron de incluir más personajes que, al final, no ocurrió.