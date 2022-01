‘Uncharted’: Revelan escena completa de la nueva película de Tom Holland

‘Uncharted’: Revelan e scena completa de la nueva película de Tom Holland y Mark Wahlberg.

Sin duda alguna, una de las películas más esperadas del 2022 es Uncharted .

Esta versión live-action, del icónico videojuego de PlayStation, promete ser una experiencia cinematográfica llena de aventuras.

En el marco del evento de tecnología Consumer Electronics Show (CES) de 2022, Sony decidió liberar una escena completa de ‘Uncharted’.

Uncharted (Sony)

La presentación de este breve vistazo a ‘Uncharted’ fue hecha por el propio Tom Holland.

Actor que no deja de cosechar éxitos, tras lo hecho en su papel de Peter Parker en ‘Spider-Man: No Way Home.’

¿Qué escena de ‘Uncharted fue la que se reveló?

‘Uncharted’ liberó una escena, de dos minutos y medio de duración, que muestra una trepidante secuencia de acción, similar a la que se ve en el videojuego: Uncharted 3 Drake’s Deception.

En ella vemos a Tom Holland combatir y realizar acrobacias para escapar de unos maleantes. Todo esto sucede en una avión en pleno vuelo.

Tom Holland en la película: 'Uncharted' (Sony Pictures México / YouTube)

Con gran agilidad y destreza, Tom Holland, demuestra un poco de las habilidades que tendrá como Nathan Drake en la película ‘Uncharted’.

Cabe destacar que también en la escena completa de ‘Uncharted’ se pudo ver a las actrices: Tati Gabrielle y Sophia Ali.

Interpretes que, de igual manera, contarán con un rol importante en la película ‘Uncharted’.

¿De qué tratará la película ‘Uncharted’?

El film ‘Uncharted’ protagonizado por Tom Holland, nos contará la historia del joven Nathan Drake y de su compañero Victor “Sully” Sullivan .

Ellos vivirán aventuras por todo el mundo en su búsqueda del mayor tesoro de todo el mundo.

Asimismo, ‘Uncharted’ mostrará la indagaciones de Nathan Drake por encontrar a su hermano perdido.

Tom Holland y Mark Walhberg en 'Uncharted' (@unchartedmovie / Twitter)

¿Cuándo se estrena ‘Uncharted’? La nueva cinta que estelariza Tom Holland

La película ‘Uncharted’ llegará a salas de cine en México el próximo 17 de febrero de 2022 .

Aún no se sabe si ‘Uncharted’ tendrá un estreno simultaneo en salas y plataformas de streaming.

Recordemos que con la llegada del Covid-19, las películas, blockbuster como ‘Uncharted’, ya han adoptado este tipo de estreno híbrido.

Póster promocional de 'Uncharted' (@unchartedmovie / Instagram)

Además, la variante Ómicron, está modificando algunos estrenos de películas.

Por ejemplo, el film ‘Morbius’ producida igualmente por Sony Pictures, retrasó su estreno tres meses más.