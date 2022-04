Sony ha estado muy activo recientemente con sus películas, ahora confirmó ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’ como el nombre de tercera parte del Spider-Verse.

Como muchos recordarán, originalmente esta película era conocida como ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse Part 2′; sin embargo, eso cambió recientemente.

Tras el retraso de la primera ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, parece que todo el proyecto cambió, y su secuela ahora se llama ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’.

Spider-Man: Across the Spider-Verse se retrasa hasta 2023 (Sony Pictures)

El nombre ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’ arroja algunas pistas de lo que podríamos ver, con un conflicto que podría poner en riesgo todo el multiverso.

Además ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’ podría mostrar nuevos personajes que no sean necesariamente versiones del Hombre Araña.

‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’ se estrenará en cines de todo el mundo el 29 de marzo de 2024, mientras que ‘Across the Spider-Verse’ saldrá el 2 de junio de 2023.

‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ será una película más grande que ‘Into the Spider-Verse’

Además de revelar el nombre de ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’, Sony también dio algunos detalles de lo que será ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ en cuanto a producción.

De acuerdo con los portavoces de Sony, ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ contará con alrededor de 240 personajes en pantalla, aunque no todos tendrán la misma relevancia.

Además ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ nos mostrará 6 universos distintos del Hombre Araña, no se mencionó cuáles serán esto, aunque el tráiler ya nos adelantó el de Spider-Gwen y el de Spider-Man 2099.

Spider-Man: Into the Spider-Verse (Sony/Marvel)

Es por ello que ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ requiere de un equipo más grande que ‘Into the Spider-Verse’, el cual ha trabajado en la película casi desde el lanzamiento de la primera entrega.

Con esto se ve que Sony está apostando fuerte para el Spider-Verse en todos sus frentes, tanto el live-action, como en el cine animado; sobretodo en este donde parece tiene un plan mejor armado.

Si las próximas películas del Spider-Verse animado resultan un éxito, no dudemos que veamos más de este proyecto en el futuro inmediato.

Con información de IGN.