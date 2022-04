Spider-Man: Across the Spider-Verse se retrasa hasta 2023

A través de las cuentas oficiales de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, se ha anunciado que la segunda entrega se retrasa hasta el 2023.

De acuerdo con Sony , la película animada ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, una de las más esperadas, ha sido retrasada.

Originalmente, la película ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ estaba programada para salir el próximo 7 de octubre del 2022 pero ahora, se ha retrasado hasta el 2 de junio del 2023 .

Asimismo, la segunda parte de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ llegará hasta el 29 de marzo del 2024 , ya que esta película animada se dividió en dos partes.

¿Por qué se retrasó ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’?

Sony ha anunciado el retraso de una de las películas animadas más esperadas del año: ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’.

La película que fue dividida en dos partes, llegará hasta el 2023 y 2024 y, aunque no se han dado declaraciones oficiales del porqué fue retrasada, se especula que es debido a la animación.

En entrevistas pasadas, Phil Lord y Chris Miller , productores y escritores de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, hablaron sobre que esta nueva entrega era mucho más ambiciosa que su entrega pasada ‘Spider-Man Into the Spider-Verse’.

Y es que en la primera entrega se pudieron apreciar los distintos tipos de animaciones para poder diferenciar a cada uno de los Spider-Man.

Y ahora, sabiendo que en ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ visitará nuevos universos gracias al tráiler, las expectativas andan por los cielos.

En palabras de los responsables de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, esta es una secuela muy ambiciosa porque no se quería permanecer en el mismo estilo de antes.

“La idea de que iríamos a diferentes dimensiones realmente abrió una oportunidad artística para que cada mundo tenga su propio estilo artístico, y poder presionar a la gente de ImageWorks para que desarrolle una manera de que cada dimensión se sienta como si hubiese sido dibujada por la mano de un artista diferente. Ver el desarrollo de esas cosas es impresionante, y realmente, es la razón por la que seguimos haciéndolo, porque es muy difícil hacerlo bien.” Phil Lord y Chris Miller, productores y escritores de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’

Cabe señalar que la producción de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ comenzó desde que la primera cinta, ‘Spider-Man Into the Spider-Verse’ llegó a las pantallas grandes.

Spider-Man: Across the Spider-Verse se retrasa hasta 2023 (Sony Pictures)

Sony reveló la fecha de estreno de ‘Madame Web’

Tras el anuncio del retraso de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, una de las películas animadas más esperadas, Sony reveló la fecha de estreno de ‘ Madame Web ’, su próximo proyecto del Spider-Verse.

La película de ‘Madame Web’, tiene en sus filas a Dakota Johnson y a Sydney Sweeney , siendo esta última la más reciente en integrarse al proyecto de Sony.

‘Madame Web’, así como ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, es una película de los personajes pertenecientes al universo de Spider-Man.

De hecho, en el canon oficial de los cómics, ‘Madame Web’ es una de las principales aliadas de Peter Parker.

Según ha revelado Sony, tras el retraso de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, ‘Madame Web’ se estrenará el 7 de julio del 2023.