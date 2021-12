‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ estrena su primer tráiler

‘Spider-Man: Across the Spider-Verse ' lanzan primer tráiler de la segunda película animada de Sony Pictures.

De acuerdo con varios medios la nueva película de Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrenará en cines en octubre del 2022.

Spider-Man: Un Nuevo Universo (Captura de pantalla)

Tráiler: Spider-Man: Across the Spider-Verse (parte uno)

A través de redes sociales Sony Pictures compartió el primer tráiler de la segunda película animada de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ (parte uno).

En el tráiler podemos ver nuevamente a Miles Morales quien es visitado por Spider-Wen y llevado a otro universo.

Spider-Man: Un Nuevo Universo (Captura de pantalla)

Inesperadamente Spider-Man es atacado por un nuevo personaje, quien parece ser un Spider-Man con la habilidad de viajar por el tiempo.

Y es que en esta ocasión todo indica que parte de la nueva película de Spider-Man se estará desarrollando en el año 2099.

Asimismo, cabe mencionar tanto Miles Morales como Spider-Wen se ven más grandes, lo que indica han pasado algunos años desde sus primer encuentro.

El tráiler de la nueva película de Spider-Man tiene una duración de casi dos minutos y medio; sin embargo, la trama de la película es tan larga que será dividida en dos partes.

Aunque aún no hay más detalles sobre la segunda parte de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, se cree esta se estrenará durante el año 2023.

¿Qué más sabemos sobre la segunda película de Spider-Man: Across the Spider-Verse?

La producción de la segunda película de Spider-Man: Across the Spider-Verse se inició durante el 2021; sin embargo, se retrasó por la pandemia del Covid-19.

Y aunque no se han dado muchos detalles de la trama de esta segunda animación, se sabe esta desarrollará el romance entre Miles Morales y Wen.