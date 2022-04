Sam Raimi dice que todo es posible al hablar del Spider-Man 4 junto a Tobey Maguire, por lo que el director se dice dispuesto a rodar la cuarta entrega del superhéroe arácnido.

En el marco de la promoción de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, su director Sam Raimi habló sobre Spider-Man.

En donde el director, Sam Raimi mencionó las posibilidades de tener una cuarta película de la trilogía protagonizada por Tobey Maguire.

En donde al parecer, el director de cine deja abierta la puerta para Spider-Man 4, tras su regreso a Marvel con la cinta de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Tobey Maguire (Sony)

“Todo es posible”: Sam Raimi sobre Spider-Man 4 con Tobey Maguire

En la euforia de hace unos meses en donde Tobey Maguire se volvió a poner el traje del superhéroe arácnido, hoy el director Sam Raimi dice que “todo es posible” para realizar Spider-Man 4.

“Me di cuenta después de hacer Doctor Strange que todo es posible, realmente cualquier cosa en el universo Marvel, cualquier equipo”

Sam Raimi se dice dispuesto para dirigir Spider-Man 4 junto a Tobey Maguire (Sony)

Ante esto, pese a que no hay nada en concreto sobre realizar Spider-Man 4, Sam Raimi dijo que le encantaría volver a trabajar junto a Tobey Maguire

“Amo a Tobey. Amo a Kirsten Dunst. Creo que todo es posible. En realidad no tengo ninguna historia ni plan. No sé si Marvel estaría interesada en eso ahora. No sé qué piensan sobre ello. En realidad no lo he perseguido. Pero suena genial. Incluso aunque no fuese una película de Spider-Man, me encantaría trabajar con Tobey de nuevo, en un papel diferente”.

Sam Raimi se dice dispuesto para dirigir Spider-Man 4 junto a Tobey Maguire (AP )

Sony le responde a Sam Raimi sobre Spider-Man 4 con Tobey Maguire

Tras las recientes declaraciones del director Sam Raimi sobre las posibilidades de hacer Spider-Man 4 con Tobey Maguire, el estudio encargado de las cintas anteriores, Sony Picture le ha respondido.

Por lo que la respuesta de Sony Pictures a Sam Raimi ha puesto en alerta a todos los fans de resucitar la franquicia que protagonizó Tobey Maguire.

Luego de que a través de Twitter, Sony Pictures respondió a un tweet de la nota del director: “Bien… Esto ha sido divertido para nuestras menciones en el día de hoy”, dijeron de forma irónica.

“Un recordatorio amistoso para todos: ¡solamente somos el equipo de redes sociales!”, agrego Sony Picture.

well this has been fun for our mentions today 😂😂



friendly reminder, we’re just the social team! — Sony (@Sony) April 6, 2022

Aunque la respuesta de Sony Picture fue de manera irónica y de broma, para muchos fans significó que están al tanto de lo que se dice y pide el público.

Por lo que pese a esto, muchos esperan que sus peticiones se hagan realidad y aún haya mucho más que sacar de la franquicia dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire.