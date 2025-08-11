La película Shrek 5 retrasa su estreno en cines de México por un año; la podremos ver hasta el 2027.

Pese a que es una de las películas más esperadas, Shrek 5 tardará un poco más en exhibirse en pantallas.

Confirman que Shrek 5 retrasa su estreno en cines de México por un año; la película llega hasta el 2027

DreamWorks Animation y Universal Pictures confirmaron que Shrek 5 retrasa su estreno en cines.

La película se aplazó por segunda ocasión y ahora llegará hasta el 30 de junio de 2027.

El lanzamiento estaría coincidiendo con el 25 aniversario de primera cinta de Shrek.

La noticia ha generado sorpresa entre el público, que inicialmente sería lanzada el 1 de julio de 2026.

Aunque luego se informó que se exhibiría en diciembre 2026 y ahora hasta el 2027.

Por esta razón Shrek 5 retrasa su estreno en cines de México por un año

De momento no hay una explicación oficial para el retraso de Shrek 5, aunque la modificación obedece a una estrategia comercial de Universal.

La empresa de entretenimiento ha obtenido mejores resultados en taquilla con estrenos animados en verano como Mi Villano Favorito y Super Mario Bros.

Además, el nuevo calendario evita competir con producciones como Avengers: Doomsday y La Era de Hielo 6, programadas para diciembre de 2026.

Por lo que ahora el calendario de estreno de Universal con el ajuste quedó de la siguiente manera:

  • Minions 3 (1 de julio de 2026),
  • Película sin título de Illumination (16 de abril de 2027)
  • Shrek 5 (30 de junio de 2027)
De cualquiera manera, los seguidores de Shrek 5 pueden estar tranquilos pese al retraso, ya que el elenco original regresa e incorpora una nueva estrella:

  • Mike Myers, de 62 años de edad, como Shrek
  • Eddie Murphy, de 64 años de edad, como Burro
  • Cameron Diaz, de 52 años de edad, como Fiona
  • Zendaya, de 28 años de edad, como Felicia

En el doblaje latino, se espera el retorno de:

No obstante, en el doblaje latino aún hay negociaciones e incógnitas por el regreso del reparto de voces de entregas pasadas.

La dirección estará a cargo de Conrad Vernon y Walt Dohrn, veteranos de la saga, con producción de Gina Shay (Shrek para siempre) y Chris Meledandri, CEO de Illumination.

Si bien la trama sigue bajo reserva, el tráiler lanzado en febrero de 2025 de Shrek 5 insinúa un salto temporal.

Los hijos de Shrek y Fiona ya son adolescentes, y Felicia tendrá un rol protagónico.

Se espera que la historia aborde los retos de la paternidad y el cambio generacional en Muy Muy Lejano.

Además, Eddie Murphy adelantó que, tras Shrek 5, comenzará la producción de una película centrada en Burro.

La cual explorará su vida con Dragona y sus hijos híbridos, siguiendo el modelo de éxito de El Gato con Botas: El Último Deseo.

El burro de Shrek tendrá su propia película spin-off; ¿Eugenio Derbez estará en doblaje latino?
