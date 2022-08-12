El escritor Salman Rushdie, quien fue apuñalado en el cuello en Nueva York, compartió un divertido momento con la actriz Renée Zellweger que pocos recuerdan.

Ambos compartieron una escena en una icónica película romántica que se desarrolla en Inglaterra a principios de la década del 2000.

Si no sabes cuál es este momento, aquí te contamos

Este es el divertido momento que compartieron Renée Zellweger y Salman Rushdie

Salman Rushdie de 75 años y la actriz Renée Zellweger compartieron un divertido momento en la película El Diario de Bridget Jones, estrenada en junio de 2008.

Zellweger, quien interpretó a Bridget Jones, quien trabajaba en una agencia publicitaria de Londres, hacía la presentación del libro “La motocicleta de Kafka: el mejor libro de nuestros tiempos”.

Al terminar de recitar el título del libro, hace la primera mención a Salman Rushdie, y afirma que sus libros son muy buenos.

Luego de la presentación del libro, Bridget Jones, interpretada por Renée Zellweger, intenta tener una conversación intelectual con el resto de los invitados, siguiendo los consejos de sus amigos.

Así, decide acercarse al grupo de Salman Rushdie, quien dice tener una teoría sobre que la definición de novela de “Martín” solo aplica para él.

Sus compañeros se ríen de su broma pero el personaje de Zellweger se ríe sin entender; cuando Salman Rushdie le pregunta su opinión, decide salir de la conversación preguntando por los baño s, lo que provoca el desconcierto del escritor británico de origen indio.

Salman Rushdie fue atacado en Nueva York

El escritor Salman Rushdie fue atacado cuando daba una conferencia en Nueva York, Estados Unidos, cuand o fue apuñalado en el cuello.

Cabe señalar que el también ensayista fue amenazado de muerte por el régimen islámico de Irán desde 1989 por su libro, “los versos satánicos”.

Salman Rushdie (EFE)

Además, fue condenado a muerte por este mismo régimen por considerarlo blasfemo por lo escrito en este libro.