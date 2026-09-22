Robert Pattinson ya se posiciona como uno de los favoritos a los Premios Oscar, luego de recibir varias alabanzas por su actuación en la película Primetime de A24.

Quienes ya vieron Primetime señalan que es la mejor actuación de Robert Pattinson, por lo que es favorito a (por lo menos) llevarse una nominación a los Premios Oscar.

Robert Pattinson en Primetime (A24)

Actuación en Primetime le daría una nominación a Robert Pattinson al Oscar

De acuerdo con Variety, la nominación a los Premios Oscar de Robert Pattinson por Primetime, suena muy fuerte dentro de los miembros de la Academia.

Pues Robert Pattinson está recibiendo mucha retroalimentación positiva por su actuación en Primetime, lo cual siempre es tomado en cuenta para los Premios Oscar.

Señalando que incluso las reseñas negativas destacan el papel del actor en la película, por lo cual es casi un hecho que lo veamos en los primeros planos de la temporada de premios.

Si bien aún es temprano para definir eso, pues faltan varias películas por estrenarse, entre ellas Digger de Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise; Robert Pattinson es el favorito de momento.

Hay que señalar que la película apenas se va a estrenar en Estados Unidos y tardará algunas semanas en llegar a México, por lo que falta ver el recibimiento del público local e internacional.

Robert Pattinson en Primetime (A24)

Primetime sería la razón final para la nominación al Oscar de Robert Pattinson

Aunque el reporte menciona que sería Primetime la película que le daría su nominación a los Premios Oscar a Robert Pattinson, en realidad solo sería la razón final.

Pues afirman que la nominación a los Premios Oscar de Robert Pattinson se daría por todo el trabajo hecho en 2026, con Primetime como la cereza del pastel.

Recordemos que el actor ha participado en The Drama, La Odisea, Primetime y próximamente aparecerá en Dune Part 3, siendo reconocido en todas y cada una de estas.

De ahí que de momento se posicione como el gran favorito de la temporada de premios.