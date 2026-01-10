Aunque en 2022 se dijo que la franquicia de Paramount había llegado a su fin, el gran éxito de Jackass Forever logró que Johnny Knoxville saliera del retiro para una nueva película.

No solo eso, la nueva película de Jackass ya tiene fecha de estreno, distribuidor y llegará antes de lo que cualquiera hubiera imaginado.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Jackass?

De acuerdo con el mismo Johnny Knoxville, la nueva película de Jackass llegará a cines el 26 de junio de 2026, algo que nadie esperaba.

Nueva película de Jackass (@johnnyknoxville)

Esta nueva película de Jackass será distribuida a nivel mundial por Paramount, que ha sido la casa de la franquicia desde sus inicios como programa de MTV.

Si bien Jackass Forever de 2022 se vendió como la despedida de todo este concepto, tanto de parte de Paramount como de Johnny Knoxville, la taquilla los hizo recapacitar.

Jackass Forever solo costó 179 millones de pesos y recaudó en todo el mundo 1.4 mil millones de pesos, lo que demostró que la idea sigue siendo del gusto del público en general.

Aún así, sorprende que haya una nueva película, toda vez que nunca se dieron detalles de la misma y que el propio Johnny Knoxville mencionó que ya no puede hacer acrobacias peligrosas.

Johnny Knoxville anunciando la nueva película de Jackass (@johnnyknoxville)

¿Quiénes regresan en la nueva película de Jackass?

De momento, no se sabe quienes serán los que regresen en la nueva película de Jackass, además de Johnny Knoxville.

Aunque los fans de Jackass esperan el regreso de varios conocidos, lo cierto es que el “elenco original” se ha ido menguando a lo largo de los años.

Ban Margera actualmente tiene varios problemas personales, Ryan Dunn murió en 2011, lo mismo Vincent Margera en 2015 y Stevie Lee en 2020.

Es por ello que Jackass Forever incluyó a los miembros que quedaban activos, así como a nuevas caras, y que se promocionara como la última de la saga, aunque eso no fue cierto al final.