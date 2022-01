Johnny Knoxville sufrió daño cerebral grabando escenas para Jackass Forever, el actor revela cuál fue su peor lesión.

En entrevista para el programa The Howard Stern Show, el actor Johnny Knoxville dijo haber sufrido daño cerebral grabando escenas para Jackass Forever.

Johnny Knoxville (Instagram @JohnnyKnoxville)

Esto durante una de las acrobacias que realizó Johnny Knoxville, de 50 años para, Jackass Forever, en donde dijo que la escena que contaba con un toro al que tenía que subirse, terminó con graves consecuencias médicas.

“Nadie en mi familia está feliz con el truco y el golpe del toro fue el peor golpe que he recibido de un toro o tal vez en todo el tiempo: muñeca rota, una costilla rota, una conmoción cerebral y una hemorragia cerebral” Johnny Knoxville

Johnny Knoxville sufrió daño cerebral grabando escenas para Jackass Forever (MTV)

Ante esto Johnny Knoxville dijo que es lo peor de la caídas que ha sufrido en su carrera y eso que ha tenido varias fracturas y otros golpes a los que ha accedido voluntariamente.

Johnny Knoxville lucha con las secuelas tras daño cerebral grabando escena para Jackass Forever

Tras revelar haber sufrido daño cerebral, Johnny Knoxville dijo que aún lucha con las secuelas que le dejó la escena para Jackass Forever.

“Mis habilidades cognitivas realmente disminuyeron. Recuerdo haberme hecho algunas pruebas y el neurocirujano dijo: ‘¿Tienes problemas para prestar atención en este momento?’ Dije: ‘Sí, ¿por qué?’ Él dice: ‘Porque obtuviste un 17 en el examen...’ Eso es de 100... Ahora me río, en ese momento estaba como ‘Oh, no’”, dijo.

Ante esto, el intrepido actor Johnny Knoxville comentó que se tuvo que someter a distintos tratamientos durante dos meses.

“Tuve que pasar por todo tipo de tratamientos, como una estimulación magnética intracraneal en la que te colocan unos imanes durante 30 minutos. Podría decir que pasé por 10 o 12 tratamientos durante dos meses” Johnny Knoxville

Por lo que a Johnny Knoxville todo esto lo hizo caer en una depresión durante el período de post producción de la película.

“Mi cerebro solo me estaba jugando una mala pasada. Me deprimí mucho y me concentré demasiado en las cosas”, añadió.

Johnny Knoxville (Instagram @JohnnyKnoxville)

Asimismo el daño cerebral que tuvo, Johnny Knoxville hizo que por primera vez el actor tomara medicamentos.

Derivado de esto, Johnny Knoxville comenzó a reconsiderar varios aspectos, tomó terapia y se recuperó de forma difícil.

“Tuve que comenzar a tomar medicamentos por primera vez en mi vida. Me cambió por completo, eso y hacer terapia. Fue una recuperación muy difícil de esta última lesión, pero estoy muy bien ahora. Siento que estoy lo más saludable que he estado”. Johnny Knoxville

Johnny Knoxville saltó a la fama por Jackass, programa donde el actor, acompañado de sus amigos, se lesionaba o participaba en escenas extremas donde regularmente los resultados eran catastróficos para su físico.

Jackass Forever tendrá su estreno en México el próximo 3 de febrero de 2022; esto tras haber cancelado su lanzamiento original en 2021 por la pandemia.