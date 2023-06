RARBG, portal dedicado a los torrents de cine, anunció el 31 mayo de 2023 que cerraría de manera permanente e inmediata.

Al contrario de lo que se pensó originalmente, que RARBG cerraba por temas de derechos de autor, el equipo detrás del portal de torrents anunció la razón.

Y es que el mantener activa la página les supone un gasto enorme, el cual ya no pueden costear en estos momentos.

Luego de mucha deliberación, decidieron terminar con el proyecto.

No sólo se refieren a temas económicos (que mucho hay de eso), también en términos de recursos humanos.

Pues los eventos recientes a nivel mundial los dejaron bastante golpeados.

“La inflación hace que nuestros gastos diarios sean imposibles de cubrir. Por lo tanto, ya no podemos administrar este sitio sin gastos masivos que ya no podemos cubrir de nuestro bolsillo. Después de una votación unánime, hemos decidido que ya no podemos hacerlo.”

Comunicado RARBG