Luego de muchos rumores, Sony ha dado el primer paso al retrasar todas sus películas por las huelgas de Hollywood, eso incluye las que tienen que ver con Spider-Man.

En la tarde del 28 de julio, Sony dio a conocer las películas que se mueven de 2023 a 2024, siendo prácticamente toda su galería preparada para este año.

La más afectada sería la segunda parte de Spider-Man: Across the Spider-Verse que se iba a estrenar a inicios de 2024; pero que ahora ya no tiene nada seguro.

Con esto Sony dejaría prácticamente desierta la cartelera de fin de año debido a las huelgas en Hollywood.

Sony Pictures (Sony)

¿Qué películas de Sony se retrasaron por las huelgas de Hollywood?

En total Sony retrasó 5 películas programadas para 2023 o inicios de 2024, siendo las más destacables las de Spider-Man y Cazafantasmas.

Estas son todas las películas que Sony retrasó por las huelgas de Hollywood con sus nuevas fechas de estreno:

Cazafantasmas 2 saldrá el 29 de marzo de 2024

Bad Boys 4 saldrá el 24 de junio de 2024

Vemon 3 saldrá el 12 de julio de 2024

Kraven el Cazador saldrá el 30 de agosto de 2024

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ya no tiene fecha de estreno

La única película que mantiene su estreno para 2023 es Gran Turismo, que ahora saldrá el 25 de agosto de este año.

Gran Turismo (Sony)

La fecha de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse se anunciará cuando terminen las huelgas de Hollywood

Lo que más destaca de los retrasos de Sony por las huelgas de Hollywood es que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ya no tiene fecha de estreno.

Sony aclaró que se darán detalles del estreno de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse cuando se terminen las huelgas de Hollywood.

Señalaron que de momento manejan 5 fechas de estreno tentativas, dependiendo de cuándo se arreglen los problemas con actores y escritores.

Hay que mencionar que desde antes de las huelgas había dudas sobre la secuela, pues parece que Sony no había empezado la producción, aunque se estrenaba a inicios de 2024.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony)

Con información de Discussing Film