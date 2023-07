Pese al retraso provocado por la huelga de actores en Hollywood, 39 películas se salvarán con permiso especiales del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés).

La huelga de actores tendrá sus excepciones, por lo que 39 películas se salvarán de los retrasos esto conforme a los efectos que se han dado en las grandes producciones.

Esto luego de que el actor Mark Ruffalo -de 55 años de edad- levantara la voz a favor de las producciones independientes.

Huelga de actores se suma a la de escritores en Hollywood (Reuters)

La huelga de actores logra acuerdo provisional, así podrían salvarse las películas independiente de los retrasados

A través de un comunicado, el sindicato ha llegado a un acuerdo provisional para salvar de los retrasao por la huelga de actores a películas o proyectos independiente para el cine y la televisión.

Según información de medios locales, en la lista de las películas que se salvan de los retrasos por la huelga de actores hay dos proyectos de A24 Films el estudio responsable de la película ganadora del Óscar 2023 “Everything Everywhere All at Once”.

Dichos proyectos son “Death of a Unicorn”, película con Paul Rudd -de 54 años de edad - y Jenna Ortega -de 20 años de edad-, misma que llevará a cabo su rodaje en Hungría.

La segunda película de A24 Films es el melodrama “Mother Mary” que está protagonizado por Anne Hathaway -de 40 años de edad- y Michaela Coel -de 35 años de edad–.

Estas son la película que se salva del retraso por la huelga de actores en Hollywood

Tras el acuerdo, de las 39 películas que rápidamente obtuvieron el permiso del sindicato para continuar en medio de la huelga de actores, ya se han sumado 7 más dando un total de 46 producciones.

A esto el sindicato ha informado que estará actualizando la lista de lunes a viernes conforme a las peticiones y sus aceptaciones por parte del comité de los SAG-AFTRA.

Asimismo, dichas películas deberán ser independientes y no pertenecer a la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés).

Hasta el momento, las películas independiente que han logrado acuerdo para salvarse de los retraso de la huelga de actores son:

Aguadilla de Abla Films LLC Anniversary de Anniversary US Productions, LLC Armadilla de Armadilla LLC Beneath the Grass de Beneath the Grass Film LLC Beyond Belief: Fact or Fiction (23/24) de X Factor S2 LLC Beyond The Walls de Beyond The Walls Film LLC Bob Trevino Likes It de Chosen Family, LLC Bride Hard de Bride Hard Films LLC The Cafone de Suburbanite Productions, LLC The Chosen(23/24) de The Chosen Texas, LLC Death Of A Unicorne de Monoceros Media LLC A Desert de Monoceros Capes and Fog LLC Don’t Move de Dont Move UT LLC Dream Devil de Outhouse Production Films LLC Dust Bunny de Dust Bunny Productions, LLC Exhibiting Forgiveness de Exhibiting Forgiveness, Inc. Dust Bunny Productions, LLC F-PLUS de SWEN STUDIOS, INC. Flight Risk de Flight Risk Productions, Inc. Ganymede de Ganymede Film, LLC The Greatest Ever de THE GREATEST EVER LLC Ick de ICK Productions, LLC Isaac de Isaac Productions LLC Just Breathe de Rockwood Champ LLC King Ivory de Magic Mark, LLC Mother Mary de Got a Little Sloppy LLC Mother, May I? de MMI Film LLC Mourning Rock de ZNZ Project LLC Osiris It de It Hunts LLC Paradise And Lunch de PL Film LLC Queen Of The Ring de Ring Productions LLC The Ritual de Rituality, LLC Rivals of Amziah King de Sad Abe’s Inc. Sell Out de The Benny Dink Movie LLC The Short Game de Green Jacket Productions LLC Sight Unseen (23/24) de Sight Unseen S1 Productions BC Inc. Sod And Stubble de Sod and Stubble LLC The Sound de Sound Film, LLC The killer’s game de TKG PRODUCTIONS LIMITED The Tower de TheTowerFilm LLC Transamazonia de Cinema DeFacto Untitled Rebuilding Project de Crowded Table LLC The Watchers de Hunched Lady Productions LLC Week End Escape Project de Grive Productions SARL Weekend Escape de Sean OByrne The Yellow Tie Oblique Media SRL