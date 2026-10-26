La película La Venganza del Charro Negro marca el regreso de Leo San Juan y sus amigos a la pantalla grande. En esta entrega de la saga de animación mexicana Las Leyendas, el protagonista deberá enfrentarse nuevamente al villano, quien busca vengarse y pone en peligro a Nando.
Entre los actores que dan voz a los personajes principales de La Venganza del Charro Negro están:
- Benny Emmanuel: Leo San Juan
- Erick Elías: El Charro Negro
- Emilio Treviño: Nando San Juan
- Mayté Cordeiro: Teodora Villavicencio
- Annie Rojas: Xóchitl Ahuactzin
- Lalo España: Evaristo
- José Luis Orozco: El Alebrije
Voces de La Venganza del Charro Negro: Benny Emmanuel como Leo San Juan
Benny Emmanuel es un actor mexicano conocido por sus participaciones en cine y televisión. Entre sus trabajos destaca la serie La CQ y su papel en la película Chicuarotes, dirigida por Gael García Bernal.
Voces de La Venganza del Charro Negro: Erick Elías como El Charro Negro
Erick Elías es un actor mexicano que ha participado en telenovelas y series como Betty en NY y 100 días para enamorarnos.
En esta película retoma al antagonista sobrenatural de la franquicia, El Charro Negro.
Voces de La Venganza del Charro Negro: Emilio Treviño como Nando San Juan
Emilio Treviño es un actor de doblaje mexicano reconocido por prestar su voz a Miles Morales en las películas animadas de Spider-Man: Un nuevo universo y Spider-Man: A través del Spider-Verso.
Voces de La Venganza del Charro Negro: Mayté Cordeiro como Teodora Villavicencio
Mayté Cordeiro es actriz de doblaje y da voz a Teodora, la niña fantasma que acompaña a Leo en sus aventuras.
Voces de La Venganza del Charro Negro: Annie Rojas como Xóchitl Ahuactzin
Annie Rojas es actriz de doblaje mexicana, conocida por interpretar personajes de animación y anime. En la saga da voz a Xóchitl, amiga de Leo.
Voces de La Venganza del Charro Negro: Lalo España como Evaristo
Eduardo España, conocido como Lalo España, es comediante y actor mexicano. Alcanzó popularidad con Otro rollo y Vecinos, además de participar en proyectos de doblaje.
Voces de La Venganza del Charro Negro: José Luis Orozco como El Alebrije
José Luis Orozco es un experimentado actor de doblaje mexicano, cuya trayectoria incluye voces para películas, series y animación. En esta entrega interpreta al Alebrije de la Biblioteca.