La película La Venganza del Charro Negro marca el regreso de Leo San Juan y sus amigos a la pantalla grande. En esta entrega de la saga de animación mexicana Las Leyendas, el protagonista deberá enfrentarse nuevamente al villano, quien busca vengarse y pone en peligro a Nando.

Entre los actores que dan voz a los personajes principales de La Venganza del Charro Negro están:

Benny Emmanuel: Leo San Juan

Erick Elías: El Charro Negro

Emilio Treviño: Nando San Juan

Mayté Cordeiro: Teodora Villavicencio

Annie Rojas: Xóchitl Ahuactzin

Lalo España: Evaristo

José Luis Orozco: El Alebrije

Voces de La Venganza del Charro Negro: Benny Emmanuel como Leo San Juan

Benny Emmanuel es un actor mexicano conocido por sus participaciones en cine y televisión. Entre sus trabajos destaca la serie La CQ y su papel en la película Chicuarotes, dirigida por Gael García Bernal.

Benny Emmanuel (Instagram | @bennyemmanueloficial)

Voces de La Venganza del Charro Negro: Erick Elías como El Charro Negro

Erick Elías es un actor mexicano que ha participado en telenovelas y series como Betty en NY y 100 días para enamorarnos.

En esta película retoma al antagonista sobrenatural de la franquicia, El Charro Negro.

Erick Elías, actor. (Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

Voces de La Venganza del Charro Negro: Emilio Treviño como Nando San Juan

Emilio Treviño es un actor de doblaje mexicano reconocido por prestar su voz a Miles Morales en las películas animadas de Spider-Man: Un nuevo universo y Spider-Man: A través del Spider-Verso.

Emilio Treviño (Emilio Treviño)

Voces de La Venganza del Charro Negro: Mayté Cordeiro como Teodora Villavicencio

Mayté Cordeiro es actriz de doblaje y da voz a Teodora, la niña fantasma que acompaña a Leo en sus aventuras.

Mayté Cordeiro (Especial)

Voces de La Venganza del Charro Negro: Annie Rojas como Xóchitl Ahuactzin

Annie Rojas es actriz de doblaje mexicana, conocida por interpretar personajes de animación y anime. En la saga da voz a Xóchitl, amiga de Leo.

Annie Rojas, actriz de doblaje (@annierojas_/ Instagram)

Voces de La Venganza del Charro Negro: Lalo España como Evaristo

Eduardo España, conocido como Lalo España, es comediante y actor mexicano. Alcanzó popularidad con Otro rollo y Vecinos, además de participar en proyectos de doblaje.

Lalo España (Instagram/@laloespanaoficial)

Voces de La Venganza del Charro Negro: José Luis Orozco como El Alebrije

José Luis Orozco es un experimentado actor de doblaje mexicano, cuya trayectoria incluye voces para películas, series y animación. En esta entrega interpreta al Alebrije de la Biblioteca.