‘Spider-Man: No Way Home’ hará que la gente regrese al cine, confía Paul Thomas Anderson; el director de ‘Boogie Nights’, quien muestra su total apoyo al cine de superhéroes.

A diferencia de otros directores de su generación o anteriores, Paul Thomas Anderson no está en contra de los superhéroes; al contrario celebra que haya cosas como ‘Spider-Man: No Way Home’.

Sobretodo porque el ambiente actual en el cine aún es de incertidumbre con la gente; por ello espera que ‘Spider-Man: No Way Home’ sea el proyecto que cambie esto.

“¿Sabes qué los traerá de vuelta a los cines? Spider-Man. Así que seamos felices por eso”. Paul Thomas Anderson

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony Pictures)

Paul Thomas Anderson señala que él no está preocupado por el cine de superhéroes, al contrario, le gustan mucho estas películas, de ahí su comentario sobre ‘Spider-Man: No Way Home’.

Mientras que otros se preguntan si los superhéroes arruinaron el cine, él simplemente no se siente así y disfruta de obras como ‘Spider-Man: No Way Home’.

Aunque reconoce que obras como ‘Spider-Man: No Way Home’ sí han vuelto más complicada la exhibición de filmes que no sigan esa línea.

‘Spider-Man: No Way Home’ apunta para ser la película más taquillera de la pandemia

Paul Thomas Anderson podría tener mucha razón en sus palabras, pues de momento ‘Spider-Man: No Way Home’ apunta para ser la película más taquillera de la pandemia.

Las estimaciones ya ponen a ‘Spider-Man: No Way Home’ con unos 500 mdd (13 mil mdp) en su primer fin de semana, algo que en cerca de dos años ninguna película ha logrado.

Tan sólo en la preventa, ‘Spider-Man: No Way Home’ logró desplazar alrededor de 3 millones de boletos, cosa que ningún estreno de Marvel y otra productora consiguió en 2020 y 2021.

Tres villanos y un solo Spider-Man (Fotografía tomada de video oficial - YouTube)

Esto es de destacar, pues antes de ‘Spider-Man: No Way Home’, las películas han sido fracasos en taquilla, quedando apenas en el limite de recuperar su inversión.

Las únicas películas que se puede catalogar como éxito en casi 2 años de pandemia son ‘Rápidos y Furiosos 9′ y ‘Godzilla vs Kong’, que lograron ganancias en su recorrido en cines a nivel mundial.

Hay que señalar que Sony no tenía mucha confianza de estrenar ‘Spider-Man: No Way Home’ en esta época, por temor a que la gente no fuera a ver la película.

Con información de SlashFilm.