El nombre de Meryl Streep se viralizó en las redes sociales luego de que la actriz apareció en el desfile de Dolce & Gabbana como Miranda Priestly en Milán, Italia.

Pero no fue solo eso y es que vivió un momento icónico luego de que Miranda Priestly coincidió con Anna Wintour, editora editorial global de Vogue.

¿Quién es Meryl Streep, actriz que apareció como Miranda Priestly en desfile de Dolce & Gabbana?

Mary Louise Streep nació el 22 de junio de 1949 en Nueva Jersey, Estados Unidos, es una actriz y productora estadounidense.

Meryl Streep (Reuters)

Gracias a su extensa trayectoria, Meryl Streep se ha convertido en una de las actrices más reconocidas de la industria cinematográfica.

Meryl Streep pone gran dedicación a sus papeles a punto de que aprendió a hablar alemán y polaco, incluso tomó clases de violín.

Además de su actuación, Meryl Streep ha destacado por su capacidad para imitar acentos.

Meryl Streep también es gran defensora de la igualdad de género y del medio ambiente, es miembro de las organizaciones:

Fundación ‘Mothers and Others’

Children’s Health Environment Coalition

¿Cuántos años tiene Meryl Streep, actriz que apareció como Miranda Priestly en desfile de Dolce & Gabbana?

Meryl Streep tiene 76 años de edad.

Meryl Streep (AP)

¿Quién es el esposo de Meryl Streep, actriz que apareció como Miranda Priestly en desfile de Dolce & Gabbana?

Meryl Streep vivió una trágica historia cuando a su novio el actor John Cazale, le fue diagnosticado un cáncer de pulmón en estado avanzado y murió poco después.

En 1978, Meryl Streep se casó con el escultor Don Gummer, después de más de cuarenta años juntos la actriz confirmó su separación en 2023.

Meryl Streep reveló que llevaba más de seis años separada de su marido, sin embargo siempre se cuidarían el uno al otro.

¿Qué signo zodiacal es Meryl Streep, actriz que apareció como Miranda Priestly en desfile de Dolce & Gabbana?

Meryl Streep es del signo zodiacal Cáncer.

De acuerdo con la astrología, las personas regidas bajo el signo cáncer son sensibles, hogareñas y protectoras.

Son intuitivas, cariñosas, leales, aunque pueden ser rencorosas y pueden ser inseguras.

¿Cuántos hijos tiene Meryl Streep, actriz que apareció como Miranda Priestly en desfile de Dolce & Gabbana?

Meryl Streep tiene cuatro hijos fruto de su relación con Don Gummer: Henry, Mamie, Grace y Louisa.

Meryl Streep (AP)

¿Qué estudió Meryl Streep, actriz que apareció como Miranda Priestly en desfile de Dolce & Gabbana?

De acuerdo con la revista Hola, Meryl Streep iba a estudiar Derecho en Yale, pero se quedó dormida el día del examen de ingreso.

Meryl Streep tomó esto como una señal y cambio su rumbo al mundo del espectáculo, luego de que pequeña quería ser cantante.

Sensacine señaló que Meryl Streep se inscribió en la Universidad de Yale para estudiar Arte Dramático, y posteriormente pasa a formar parte del Phoenix Repertory Theatre de New York.

¿En qué ha trabajado Meryl Streep, actriz que apareció como Miranda Priestly en desfile de Dolce & Gabbana?

Meryl Streep debutó a los 22 años en Broadway, con una obra made in Spain: El burlador de Sevilla.

En 1977 Meryl Streep dio el salto al cine al participar en la película Julia de Fred Zinnermann y un año después aparece en ‘El cazador’.

Entre las películas que ha participado Meryl Streep se encuentran:

La decisión de Sophie

El cazador

Música del corazón

Memorias de África

El diablo se viste a la Moda

Mamma Mia

Into the Woods

Holocausto

La mujer del teniente francés

Los puentes de Madison

El último show

Julie & Julia

La dama de hierro

Big Little Lies

The Laundromat

A lo largo de su exitosa trayectoria en la industria del espectáculo, Meryl Streep ha recibido 3 premios Oscar de las 21 nominaciones que ha recibido:

Como actriz de reparto en 1979 por Kramer contra Kramer La decisión de Sophie en 1972 La dama de hierro en 2012

También posee ocho Globos de Oro, dos BAFTA, tres Emmy y el premio Princesa de Asturias a las Artes 2023.

Meryl Streep cuenta con el Doctor Honoris Causa en la Universidad de Indiana.

No solo Meryl Streep destaca en la actuación y es que tiene un restaurante en Washington: Fat Streep Burger; un equipo de fútbol americano llamado Summit Angels y su propia marca de vodka.

Miranda Priestly, drag queen (Alexis Stone Instagram @thealexisstone)

Así apareció Meryl Streep como Miranda Priestly en desfile de Dolce & Gabbana

El nombre de Meryl Streep se viralizó al aparecer en el desfile Primavera/Verano 2026 de Dolce & Gabbana como Miranda Priestly.

La presencia de Meryl Streep como Miranda Priestly en el desfile de Dolce & Gabbana no fue casualidad y es que se encuentra rodando la secuela de ‘El diablo se viste a la Moda’.

Miranda Priestly luce una gabardina vinílica beige de Dolce & Gabbana, stilettos a juego y las icónicas gafas oscuras del personaje y se encuentra acompañada de Stanley Tucci, quien interpreta a Nigel en la película.

Lo que más llamó la atención es que tuvo un encuentro con Anna Wintour, quien ha sido señalada como la principal inspiración detrás del personaje de Miranda Priestly.