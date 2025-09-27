¿Anna Wintour -editora editorial global de Vogue- y Miranda Priestly juntas en un mismo evento? Coinciden en el desfile de Dolce & Gabbana en Milán, Italia.

Durante la semana de la Moda se vivió un momento icónico con la aparición de Meryl Streep -de 76 años de edad- como Miranda Priestly, icónico personaje de la película ‘El diablo se viste a la Moda’.

Este fue el momento en el que Anna Wintour y Miranda Priestly coinciden en desfile de Dolce & Gabbana

A través de las redes sociales se han viralizado los nombres de Anna Wintour -de 75 años de edad- y Miranda Priestly luego de que tuvieron un mítico encuentro durante el desfile Primavera/Verano 2026 de Dolce & Gabbana.

Meryl Streep como Miranda Priestly en el desfile de Dolce & Gabbana con Anna Wintour en frente es CINE pic.twitter.com/db6WZBnf8u — Lessie 🪐 (@YouAreMyBezoar) September 27, 2025

En las redes sociales se viralizó un video en el que se puede ver a Miranda Priestly llegando al desfile entre los aplausos del público.

Miranda Priestly luce una gabardina vinílica beige de Dolce & Gabbana, stilettos a juego y las icónicas gafas oscuras del personaje y se encuentra acompañada de Stanley Tucci, quien interpreta a Nigel en la película.

Con ellos estaba Simone Ashley, que también participa en el rodaje y se especula podría ser la nueva asistente de la implacable editora de la revista de moda Runway.

El video muestra que Miranda Priestly quedo frente a Anna Wintour por lo que se dio un pequeño encuentro de miradas.

Anna Wintour y Miranda Priestly tienen un inesperado encuentro tras el desfile de Dolce & Gabbana en Milán

Sin embargo, Anna Wintour y Miranda Priestly no solo coincidieron en el desfile de Dolce & Gabbana y es que tuvieron un encuentro más personal.

En otro video se puede ver la complicidad entre Anna Wintour y Miranda Priestly e incluso se hace un guiño a la icónica frase: “¿Puedes deletrear Gabbana? Por supuesto que sí”.

Meryl Streep as Miranda Priestly and Anna Wintour! pic.twitter.com/5LOagwVeYg — 2000s (@PopCulture2000s) September 27, 2025

Anna Wintour y Miranda Priestly se han convertido en íconos de autoridad, estilo y exigencia en la industria de la moda, claro una de ellas en la ficción y otra en la realidad.

Este momento se viralizó en las redes sociales ya que se convirtió en un momento único al tener un cruce entre la ficción y la realidad.

Y es que durante años se ha señalado que Anna Wintour fue la principal inspiración detrás del personaje de Miranda Priestly.

La presencia de Meryl Streep como Miranda Priestly en el desfile de Dolce & Gabbana no fue casualidad y es que se encuentra rodando la secuela de ‘El diablo se viste a la Moda’.

El diablo se viste a la Moda fue una película del 2006 dirigida por David Frankel, adaptada de la novela homónima de Lauren Weisberger.

Lauren Weisberger trabajó durante años como asistente de Anna Wintour, editora jefe de Vogue por casi 40 años.

En casi 20 años, Anna Wintour no se había referido a la película hasta su participación en el pódcast The New Yorker Radio Hour donde explicó que le parecía “una representación justa”, “altamente entretenida” y “muy graciosa”.