Carl Rinsch llamó la atención de Hollywood por su estilo visual, aunque su carrera quedó marcada por un proceso judicial relacionado con una serie financiada por Netflix.

En 2026 volvió a ocupar los titulares internacionales tras recibir una sentencia de prisión por desviar millones de dólares que debían destinarse a una producción audiovisual.

¿Quién es Carl Rinsch?

Carl Rinsch, cuyo nombre completo es Carl Erik Rinsch, es un director, guionista y realizador de comerciales estadounidense.

Ganó reconocimiento en la industria por dirigir la película 47 Ronin, protagonizada por Keanu Reeves.

Antes de debutar en el cine desarrolló una destacada carrera en publicidad y cortometrajes, donde consolidó un estilo visual influenciado por la ciencia ficción y los efectos especiales.

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¿Cuántos años tiene Carl Rinsch?

Carl Rinsch tiene 48 años. Aunque su edad ha sido confirmada en documentos judiciales y reportes de prensa, su fecha exacta de nacimiento no ha sido difundida ampliamente.

¿Quién es la esposa de Carl Rinsch?

Carl Rinsch estuvo casado con Gabriela Rosés Bentacur.

Durante el proceso judicial trascendió que parte del dinero investigado fue utilizado para cubrir gastos relacionados con su divorcio.

¿Qué signo zodiacal es Carl Rinsch?

No existe información pública ampliamente documentada sobre la fecha exacta de nacimiento de Carl Rinsch, por lo que no es posible confirmar su signo zodiacal.

¿Quiénes son los hijos de Carl Rinsch?

No hay información pública ampliamente difundida que indique que Carl Rinsch tenga hijos.

¿Qué estudió Carl Rinsch?

La información pública sobre Carl Rinsch se concentra principalmente en su trayectoria profesional.

No existen registros ampliamente documentados sobre estudios universitarios, ya que su formación estuvo enfocada en la producción audiovisual, la dirección de comerciales y el desarrollo de proyectos cinematográficos.

¿En qué ha trabajado Carl Rinsch?

Carl Rinsch inició su carrera dirigiendo comerciales para marcas internacionales y cortometrajes de ciencia ficción que llamaron la atención de Hollywood por su propuesta visual.

En 2013 debutó como director de largometrajes con 47 Ronin, una producción de gran presupuesto distribuida por Universal Pictures.

Posteriormente desarrolló el proyecto de ciencia ficción White Horse, que más tarde fue renombrado como Conquest y adquirido por Netflix.

Sin embargo, la serie nunca fue concluida debido a los problemas financieros y legales que derivaron en una investigación federal.