Luego del gran éxito que ha tenido Coyote vs Acme en México, el director Dave Green tendrá una visita especial en la Cineteca Nacional para hablar del filme y agradecer al público por su apoyo.

La visita de Dave Green, director de Coyote vs Acme, será muy especial, pues también se tendrá una proyección especial de la película en la Cineteca Nacional.

Coyote vs. Acme (Warner Bros.)

¿Cuándo vendrá Dave Green de Coyote vs Acme a la Cineteca Nacional?

De acuerdo con la información oficial, el director de Coyote vs Acme, Dave Green, estará presente en la Cineteca Nacional Xoco el próximo 21 de septiembre de 2026, en una plática especial a las 18:30 p.m.

No se han dado más detalles de la visita, si es que será un evento abierto al público o algo privado solo para algunos fans.

Debido a las dimensiones y el espacio de la Cineteca Nacional Xoco, es posible que se trate de una conferencia en una de las salas más grandes del complejo, como ha sucedido con otras presentaciones del estilo.

Por lo mismo, los pases estarían limitados; no obstante, no se ha dado a conocer la dinámica para obtener los mismos.

Dave Green (Gage Skidmore/ Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

¿Qué hará Dave Green de Coyote vs Acme en la Cineteca Nacional?

Según se ha mencionado, la Cineteca Nacional hará una proyección especial de Coyote vs Acme, la cual vendrá acompañada posteriormente de una plática con el director Dave Green.

Es decir, la asistencia de Dave Green se reducirá a esta especie de conferencia/masterclass; no habrá alfombra roja ni firma de autógrafos.

Así, es posible que todo el evento no dure más allá de 3 horas, desde la proyección de la película, hasta la plática con el director.