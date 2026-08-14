Noah Baumbach es un director, guionista y productor estadounidense conocido por sus películas centradas en las relaciones familiares, los vínculos personales y las contradicciones de la vida cotidiana. Entre sus trabajos más reconocidos están El calamar y la ballena, Frances Ha, Historia de un matrimonio y White Noise.

Noah Baumbach también ha colaborado como guionista con Wes Anderson y con Greta Gerwig, con quien coescribió Barbie. En 2026, Vassar College lo identificó como un cineasta nominado cuatro veces al Óscar y egresado de la institución en 1991.

¿Quién es Noah Baumbach?

Noah Baumbach nació en Brooklyn, Nueva York, y creció en una familia relacionada con la literatura y la crítica cinematográfica. Es hijo del escritor Jonathan Baumbach y de la crítica de cine Georgia Brown.

Es conocido por realizar comedias ligeras ambientadas en la ciudad de Nueva York y sus obras se inspiran en cineastas como Woody Allen y Whit Stillman. Entre sus colaboraciones se encuentran Wes Anderson, Adam Driver y su esposa, Greta Gerwig.

Uno de sus mayores reconocimientos llegó con Historia de un matrimonio, película de 2019 protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, que recibió seis nominaciones al Óscar, incluida una para Noah Baumbach.

¿Qué edad tiene Noah Baumbach?

Noah Baumbach nació el 3 de septiembre de 1969 en Brooklyn, Nueva York. En 2026 tiene 56 años.

¿Noah Baumbach tiene hijos?

El cineasta, Noah Baumbach tiene tres hijos. Uno de ellos es Rohmer, nacido de su relación anterior con la actriz Jennifer Jason Leigh. Posteriormente, Baumbach y Greta Gerwig tuvieron dos hijos. La pareja contrajo matrimonio en 2023.

¿Qué estudios tiene Noah Baumbach?

Noah Baumbach estudió en Vassar College, donde se graduó en 1991. Fue en esta etapa universitaria comenzó a desarrollar su interés por la escritura y la dirección cinematográfica.

¿En qué trabajó Noah Baumbach?

La trayectoria de Noah Baumbach se ha desarrollado principalmente en el cine como director, guionista y productor:

1995: Kicking and Screaming, su debut como director y guionista.

Kicking and Screaming, su debut como director y guionista. 2005: El calamar y la ballena, película por la que recibió una nominación al Óscar a Mejor Guion Original .

El calamar y la ballena, película por la que recibió una nominación al Óscar a . 2007: Margot at the Wedding.

Margot at the Wedding. 2010: Greenberg.

Greenberg. 2012: Frances Ha, coescrita con Greta Gerwig.

Frances Ha, coescrita con Greta Gerwig. 2014: While We’re Young.

While We’re Young. 2015: Mistress America.

Mistress America. 2017: The Meyerowitz Stories (New and Selected), su primera película con Netflix.

The Meyerowitz Stories (New and Selected), su primera película con Netflix. 2019: Historia de un matrimonio, una de sus películas más reconocidas y nominada a seis premios Óscar.

Historia de un matrimonio, una de sus películas más reconocidas y nominada a seis premios Óscar. 2022: White Noise, adaptación de la novela de Don DeLillo.

White Noise, adaptación de la novela de Don DeLillo. 2023: Participó como coguionista de Barbie junto con Greta Gerwig.

Participó como coguionista de Barbie junto con Greta Gerwig. 2025: Dirigió Jay Kelly, protagonizada por George Clooney y Adam Sandler.

Además, Noah Baumbach mantiene una colaboración frecuente con Wes Anderson, con quien ha participado como guionista en películas como Fantastic Mr. Fox y The Life Aquatic with Steve Zissou.