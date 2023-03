La película mexicana ¡Que Viva México! ya está en los cines y te regala una lotería especial con solo presentar tu boleto.

La nueva película dirigida por Luis Estrada de 61 años de edad, está basada en una comedia sobre la intolerancia de la sociedad mexicana.

Para darle la bienvenida a la nueva película del director mexicano, Cinemex da una lotería especial y así lo puedes obtener.

La película ¡Que Viva México! regala una lotería especial

Después de casi un año de retraso de la fecha original de lanzamiento, ¡Que Viva México! por fin se estrenó el 23 de marzo en las salas de cines.

La cadena Cinemex, a través de su cuenta de Twitter, anunció que si presentas tu boleto digital de la película te llevarás una lotería muy al estilo mexa.

ATENCIÓN CDMX: Ven a Cinemex Santa Fe, muestra tu boleto digital de la peli #QueVivaMéxico y llévate "LA LOTERÍAAA" con los personajes para que pases un gran rato mexa en familia. Compra tus boletos aquí: https://t.co/EuKk5Mfuaj pic.twitter.com/oseFRFoar1 — Cinemex (@Cinemex) March 24, 2023

Tienes que tomar en cuenta que no este regalo no está en cualquier sucursal, si no que solo estará disponible en Cinemex Santa Fe.

Tienes que bajar la aplicación de Cinemex, ya que ahí obtendrás los boletos digitales y con ellos puedes conseguir la lotería especial con los personajes de la película.

Si compras tus boletos en la app, muy fácil puedes conseguir este regalo de parte de Cinemex y de la película ¡Que Viva México!

¡Que viva México! (Bandidos Films)

¿Quiénes protagonizan la película ¡Que Viva México!?

La película ¡Que Viva México! de Luis Estrada estaba programada para lanzarse en noviembre de 2022, pero apenas el 23 de marzo fue su lanzamiento oficial.

La comedia está protagonizada por:

Damián Alcázar

Alfonso Herrera

Ana de la Reguera

Joaquín Cosío

La película ¡Que Viva México! gira en torno a la vida de Pancho Reyes (Alfonso Herrera) abandona por dos décadas su pueblo.

Pero tras la muerte de su abuelo minero Pancho tiene que regresar a su pueblo natal, donde como en todas las familias se desata un caos por la herencia.

Desde su llegada se generan rencores y envidias alrededor de la familia, quienes lo consideran una persona muy arrogante.