Monero Hernández y Joaquín Cosío protagonizaron una pelea y se dieron con todo en redes sociales, ante el estreno de ¡Que viva México!, que no llegó en septiembre de 2022, sino hasta marzo de 2023.

¡Que viva México!, de Luis Estrada, se añadirá a una tetralogía del cine mexicano conformada por La ley de Herodes, Un mundo maravilloso, El Infierno y La dictadura perfecta

Todo comenzó cuando el monero Hernández habló de una entrevista a Luis Estrada que realizó Sin Embargo: “Con la pena, pero ahora sí no aguanté al invitado de Los Periodistas”, dijo el caricaturista político.

En distintos medios Luis Estrada habló de las barreas que impuso el gobierno de AMLO a su nueva película, pero fue en el canal en YouTube de La Filmoteca Maldita donde anunció una demanda.

“¡Que viva México! fue la única película donde no pude encontrar la manera de que el estado me apoyara. Cinco veces lo sometí al ministerio de Cultura y las cinco veces, por los pretextos más ridículos, me dijeron “No. No, no, no, no”. Cinco veces. Y ahora los voy a demandar y va a ser un escándalo mayúsculo en este país, porque lo que hicieron fue asegurarse de que esta película no saliera en este sexenio”. Luis Estrada, director de ¡Que viva México!

Aquí puedes ver la entrevista completa:

Monero Hernández: Premisa de ¡Que viva México! es que todos los pobres son huevones, mantenidos, oportunistas, convenencieros y ojetes

La cuenta de Twitter de ¡Que viva México!, probablemente administrada por Luis Estrada, no dejó pasar el comentario del monero Hernández y reveló una invitación al caricaturista para realizar el cártel de la película.

Antes el caricaturista hizo un segundo comentario, más en tono de burla hacia la película, por su duración: “Muy mala, pero larguísima. O muy larga, pero malísima”.

La cuenta de ¡Que viva México! se encendió y respondió: “Mmmm… No fue eso lo que que me dijo cuando los invité a hacer el cartel. Pero en fin. Saludos, otra vez”.

Entonces el monero Hernández aprovechó para contar lo que sucedió en realidad:

“No pensaba decirlo, pero ya que la cuenta oficial de la película lo dice: sí; Luis Estrada me invitó a hacer el cartel de la película. La vi. Le dije a Luis que, si bien algunas secuencias me parecían divertidas, la película no me gustó”. Monero Hernández

Después explicó los motivos por los que rechazó trabajar con Luis Estrada:

“Si algo me parece valioso de la 4T es la gente y estoy convencido de que sí hay una revolución de las conciencias entre la gente. La película niega todo eso. Su premisa es que los mexicanos no tienen remedio y que todos, absolutamente todos son unos oportunistas, convenencieros y ojetes, y que los pobres, aparte de oportunistas, convenencieros y ojetes, son unos huevones y mantenidos. Todos. Y yo no podía hacer el cartel de una película que sostiene algo en lo que no creo de ninguna manera”. Monero Hernández

Luis Estrada le respondió al monero Hernández que entendía su simpatía por el proyecto de AMLO, pero el caricaturista le explicó que no se trató de sus simpatías, sino de sus convicciones para no apoyar algo en lo que no cree.

Y concluyó:

“Finalmente, sé —y lo celebro— que a la película le irá muy bien en taquilla. Y Luis será, por unos días, el héroe del Ballet Folclórico de la Derecha. P. D. Y sí, pienso que la película dura demasiado”. Monero Hernádez

Monero Hernández (Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

Joaquín Cosío le responde: ¡El hombre recto de la 4T! ¡Super Monero Hernandez!

Joaquín Cosío, mejor conocido como “El Cochiloco” por su personaje en El Infierno de Luis Estrada, respondió indignado al monero Hernández y defendió el proyecto donde trabajó con Damián Alcázar, ¡Que viva México!

Esto dijo el actor:

“¡El hombre recto de la 4T! ¡Super Monero Hernandez! ¡Paladín de la Justicia! Luis será el héroe pero tú serás el bailarin más exótico del ballet. Porque ni cuenta te das de tu vestido multicolor”. Joaquín Cosío

Monero Hernández en realidad ignoró a Joaquin Cosío, pero uno de sus seguidores sí le respondió a “El Cochiloco” y el caricaturista bromeó con otro tweet:

“Oye, me gustó lo de Súper Monero. ¿Por qué dices que no lo soy? No rompas mis ilusiones”. Monero Hernández

Pero Joaquín Cosío continuó e hizo dos comentarios más, que también fueron ignorados por Hernández:

“¡Pues por chafa! ¿Porque otra cosa? Y dije chafa no AIFA, ya que traes todos esos asuntos clavados en el cerebelo”. Joaquín Cosío