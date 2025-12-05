La película Avengers: Endgame regresa a los cines a 6 años de su estreno.

Previo al lanzamiento de Avengers: Doomsday, Marvel Studios relanzará en salas la última película de Los Vengadores.

Marvel confirma que Avengers: Endgame regresa a los cines a 6 años de su estreno

A través de redes sociales, Marvel confirmó que Avengers: Endgame tendrá reestreno en cines. La película llegará a la pantalla grande para el mes de septiembre de 2026.

Con ello, los fans de la franquicia estarán listos para el estreno de Avengers: Doomsday que será el 18 de diciembre de 2026 con el regreso de Robert Downey Jr.

En México, se espera que la cinta también tenga un reestreno en Cinépolis y Cinemex.

Avengers: Endgame (Tomada de video)

Lanzada en abril 2019, Avengers: Endgame significó junto con Spider-Man: Lejos de casa, el fin de la Saga del Infinito.

Con dicha cinta, los hermanos Russo cerraron de forma exitosa la historia de Los Vengadores con Thanos como antagonista.

Tráiler de la nueva película de Avengers llegaría en funciones de Avatar: Fuego y Ceniza

El tráiler de Avengers: Doomsday se daría en funciones de Avatar: Fuego y Ceniza, de acuerdo con algunos rumores.

La cinta de James Cameron llega a los cines este 17 de diciembre y según se ha filtrado, el teaser de Avengers duraría un minuto.

Hasta el momento, se desconoce qué se vería en ese primer tráiler aunque las expectativas son altas con la inclusión de los X-Men en el elenco.