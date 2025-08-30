Si estabas esperando Mortal Kombat II, lamentamos informarte que tendrás que tener mucha paciencia, pues la película se acaba de retrasar.

Fue la propia Warner Bros. la que dio a conocer que Mortal Kombat II ya no se estrenará en octubre de 2025, sino hasta el 2026.

¿Qué pasó con Mortal Kombat II?

Mediante un nuevo póster, Warner Bros. dio a conocer que Mortal Kombat II cambia su fecha de estreno para mediados de 2026.

Originalmente, Mortal Kombat II se iba a estrenar el 24 de octubre de 2025, para aprovechar la temporada de Halloween y Día de Muertos en todo el mundo.

Retraso de Mortal Kombat II (Warner Bros.)

Aunque se trata de una película muy esperada, parece que en Warner Bros. no le tuvieron mucha confianza a su producto para ser parte de los estrenos de fin de año.

Esa sería la razón del retraso de Mortal Kombat II, pues la película se enfrentaría a varias producciones importantes, como:

Tron: Ares en octubre

Wicked for Good en noviembre

Zootopia 2 en noviembre

Si bien Warner Bros. no mencionó nada más allá de confirmar el retraso, insiders y medios especializados señalan que la razón fue evitar la competencia.

Mortal Kombat 2 (Warner Bros. Pictures)

¿Cuándo se estrena Mortal Kombat II?

Mortal Kombat II ahora se estrenará el 15 de mayo de 2026, 7 meses después de su fecha original de octubre de 2025.

Como mencionamos, la razón del retraso de Mortal Kombat II sería evitar una competencia fuerte; el mes de mayo de 2026 suena más atractivo en este momento.

Aunque en ese mes también llega The Mandalorian & Grogu, suena como algo más manejable para la adaptación del juego de Netherrealm.

Además de que se adelantaría al resto de estrenos fuertes de mediados de año, que por lo general llegan entre junio y julio.

Tampoco hay que olvidar que el retraso de Avengers: Doomsday, —que originalmente se estrenaba en mayo de 2026 y se cambió a diciembre de 2025— abrió una gran ventana.

Pues el verano se quedó sin su película más fuerte, algo que están aprovechando diversos estudios.