Mortal Kombat 1 es oficialmente en segundo reboot de la violenta saga de videojuegos; aunque si prestamos atención a la historia, en realidad NetherRealm nunca ha regresado como tal en su trama.

Esto nos da a un Mortal Kombat 1 que es un híbrido extraño, tanto en su historia como en sus modos de juego y gameplay; pero que a pesar de todo funciona bastante bien.

Si bien se pierden algunas cosas interesantes de entregas pasadas, se ganan otras que dan varias horas de juego, además de que se mantienen los elementos que han funcionado hasta ahora.

¿Esto le alcaza para ser el mejor Mortal Kombat hasta ahora? A continuación te vamos a dar todos los detalles de esta interesante obra.

Mortal Kombat 1 (Warner Bros. Games)

¿De qué trata Mortal Kombat 1?

Mortal Kombat 1 nos pone exactamente después del final de Mortal Kombat 11: Aftermath, con un Liu Kang convertido en Dios del Fuego y protector de la Tierra.

Él elige a sus campeones para un nuevo torneo en el Outerworld, el cual es una manera pacífica de decidir cuál de las dos realidades es la más poderosa, evitando posibles guerras en el camino.

Todo esto ideado por el propio Liu Kang para evitar que se repita el ciclo de violencia y muerte de la anterior línea temporal; pero todo esto se verá trastocado por la aparición de viejos enemigos.

Shang Tsung y Quan Chi buscan acabar con este equilibrio, ahora con la ayuda de una misteriosa benefactora; dando así inicio a la historia de Mortal Kombat 1.

Mortal Kombat 1 (Warner Bros. Games)

Mortal Kombat 1 nos cuenta una historia que ya conocemos; pero de una manera distinta, además de que es un deleite para todos los veteranos de la saga.

Quienes han seguido la obra desde los 90′s, encontrarán decenas de lugares comunes a títulos del pasado, además de que se da explicación a ciertas cosas que se daban por sentadas.

Armando una trama que si bien llega a ser complicada (por ello de las líneas temporales), es bastante disfrutable, sobretodo por las escenas cinemáticas.

Es cierto que se pueden encontrar varios agujeros, y que a más de uno le podrá saltar el cambio de personalidad de personajes icónicos, así como el rol de otros.

Mortal Kombat 1 (Warner Bros. Games)

Sin embargo, estos son pequeños inconvenientes que no afectan la experiencia en la trama del juego y que al final se acaban aceptando.

¿Cómo se juega Mortal Kombat 1?

Mortal Kombat 1 no abandona el clásico esquema de 4 botones de ataque y una defensa; además de sumar uno de agarre y el que “invoca” al Kameo.

Si has jugado algún juego de la saga, no te costará acostumbrarte a Mortal Kombat 1; su gameplay es muy intuitivo y en poco tiempo te acomodarás con casi todo los peleadores.

Ahora bien, la gran novedad es el Kameo, el cual es un segundo personaje que se suma a la batalla, este te puede ayudar ya sea para completar combos devastadores, agarrar al adversario e incluso interrumpir combinaciones del enemigo.

Esto suma mucha estrategia a las peleas, pues ahora debes de preocuparte no sólo del rival que está enfrente; también de que pueda llamar a otro que te saque de concentración.

Mortal Kombat 1 (Warner Bros. Games)

A mencionar que el Kameo suple las interacciones de entorno; si eras fan de estas, lamentablemente en esta ocasión los escenarios que se quedan “planos”.

Otra novedad es la “Armadura”, la cual te permite continuar tu ataque sin mostrar signos de dolor; si bien recibes un poco de daño, es mínimo comparado a los ataques tradicionales.

Lo malo es que esta “Armadura” puede romperse si el rival da un golpe en el momento justo, dejándote a su merced. Así como el Kameo, esta opción se trata de pura estrategia al momento de usarla.

En cuanto a cosas que regresan al gameplay de Mortal Kombat 1 tenemos los Fatal Blow, que aún causan un daño absurdo si conectan y son ese último recurso cuando ya estás con tu último aliento.

Mortal Kombat 1 (Warner Bros. Games)

Mortal Kombat 1 obviamente incluye los Fatalities y Brutalities, aunque no se ven tan sangrientos y violentos como en antaño; a mencionar que los Kameos también puede aplicar golpes finales.

En cuanto a los modos de juego tenemos los clásicos como Historia, Versus, Práctica y las Torres, donde te dan los finales individuales.

A mencionar que ahora sólo hay “Torres normales”; las especiales o “Torres del Tiempo”, que eran como mini eventos especiales desaparecieron.

Sin embargo, el que más destaca son las Invasiones, que básicamente se trata de un “juego de mesa” virtual. Eliges un personaje y vas avanzado por casillas completando retos.

Mortal Kombat 1 (Warner Bros. Games)

Estas Invasiones son temáticas y duran 6 semanas antes de cambiar; se desarrollan en un escenario que puedes explorar encontrando secretos como equipo para los peleadores, arte conceptual, nuevas skins y demás.

Ahora que mencionamos el equipo, olvida todo lo relacionado a este apartado de anteriores entregas, aquí no hay tanto énfasis en la personalización, dejando sólo lo básico.

Invasiones básicamente es el reemplazo de Mortal Kombat 1 a la Kripta, si bien no es tan llamativo, no dudamos que será uno de los favoritos de quienes prefieren jugar en solitario.

¿Cómo se ve Mortal Kombat 1?

Mortal Kombat 1 tiene un nivel gráfico sobresaliente, por lo menos en lo que son las versiones de PS5, Xbox Series y PC.

Todos los modelados de personaje de Mortal Kombat 1 son casi perfectos, con una gran cantidad de expresiones faciales y movimientos fluidos, tanto en combate como en cinemáticas.

Esto da como resultado un desempeño óptimo al momento de los combates, pues no hay bajas evidentes en los cuadros por segundo y los personajes reaccionan casi de manera inmediata a los controles.

Es de sorprender sobretodo por el nivel de detalle en los entornos, los efectos en las particulas y las fuentes de luz. Por lo visual no puede haber quejas con este título.

Mortal Kombat 1 (Warner Bros. Games)

Si preguntas por cómo responde en los modos online; por lo menos en el early access no hubo ningún problema; incluso con una conexión baja puedes tener una buena experiencia.

Claro, cuando el juego se libere es posible que haya más inconvenientes técnicos; esperamos que con todas las pruebas que hizo NetherRealm, no haya malos ratos para los fans.

Finalmente tenemos el apartado sonoro de Mortal Kombat 1. La música es muy buena, como siempre una combinación de sonidos folclóricos con tonadas modernas como el ya clásico tecno de la franquicia o el hip hop.

Donde hay que destacar es en el gran trabajo de voz, sea que juegues en español o inglés, actores y actrices pusieron todo de su parte para sacar el trabajo.

Mortal Kombat 1 (Warner Bros. Games)

Se agradece que hayan mantenido a varias de las voces de los últimos títulos, por lo menos en personajes icónicos.

¿Vale la pena Mortal Kombat 1?

Si eres fan de los videojuegos en general, debes de darle una oportunidad a Mortal Kombat 1, pues se trata de una de las grandes obras de la industria en este momento.

Mortal Kombat 1 es entretenido, cuenta con buenos modos de juego y logra entregar al nuevo para las audiencias, además de respetar todo el legado y a los veteranos.

No, no es el mejor Mortal Kombat jamás hecho; Invasiones podría no satisfacer tras todo el fan service visto en la Kripta, se siente que faltan personajes icónicos y los Kameos no debierón suplir las interacciones con el entorno.

Claro, estos son meros detalles para un título que se lo pondrá difícil a Street Fighter 6 por el galardón de “Mejor Juego de Peleas” del año.