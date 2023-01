¿Alguna vez te has preguntado qué come Hugh Jackman? Pues el actor de 54 años de edad, ya reveló su único secreto para dar vida y estar a la altura de Wolverine.

Personaje icónico al que Hug Jackman dio vida desde el año 2000 y hasta el 2017 en casi una decenas películas, donde se ganó el papel y el cariño de toda una generación de espectadores.

Hugh Jackman siempre ha llamado la atención por su capacidad de ganar músculos rápidamente a la hora de enfundarse en el rol de Wolverine.

Y ahora que está próximo a ser de nuevo el mutante Wolverine, muchos se han cuestionado si para volver a tener un físico espectacular, Hugh Jackman no se ha ayudado un poco en el gym.

En entrevista para ‘Who’s Talking to Chris Wallace’ de HBO, Hugh Jackman confesó y dejó en claro qué es lo que ha hecho para ganar masa muscular cada vez que interpreta a Wolverine.

Ante la pregunta del periodista Chris Wallace sobre si tomaba esteroides, Hugh Jackman negó rotundamente usarlos. Dejó en claro que no lo hacia por su cariño al personaje y su trabajo.

“No, me encanta mi trabajo. Y me encanta Wolverine. Debo tener cuidado con lo que digo aquí, pero me habían dicho anecdóticamente cuáles son los efectos secundarios de eso. Y me dije: ‘En realidad no los quiero’”.

Hugh Jackman