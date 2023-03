Luego de que Ignacio López Tarso, quien murió el 11 de marzo a los 98 años, no apareció en el In Memoriam de los Premios Oscar 2023, muchos se preguntan el por qué.

La ceremonia de los Premios Oscar 2023 tuvo su granito en el arroz, ya que el actor Ignacio López Tarso no apareció en el homenaje que la Academia dedica a sus miembros que murieron.

Esta exclusión de Ignacio López Tarso por parte los Premios Oscar 2023, causó mucha molestia, debido a que el actor forma parte de la historia de esos galardones.

Ignacio López Tarso, actor. (IgnacioLopezTarsoActor / Facebook)

Recordemos que Macario (1960), protagonizada por Ignacio López Tarso, fue la primera película mexicana en ser nominada a Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar.

Sin embargo, eso poco importó en el In Memoriam de los Premios Oscar 2023, pues no hizo alusión a la muerte de Ignacio López Tarso.

Las razones de por qué Ignacio López Tarso no apareció en el In Memoriam de los Premios Oscar 2023

De acuerdo con algunos medios, Ignacio López Tarso no apareció en el In Memoriam de los Premios Oscar 2023, debido a que no era parte del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG).

Caso contrario al de Carmen Salinas, que compartió cámara con Denzel Whasington en Man on Fire y era uno de los miembros del SAG.

Por lo que fue recordada en el In Memoriam del 2022.

Sin embargo, su omisión no deja de hacer ruido, ya que Ignacio López Tarso era miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood desde 2016.

Premios Oscar (EFE)

El propio Ignacio López Tarso reveló en 2019 ser parte de la Academia de Hollywood, y en ese mismo año dijo que le daría su voto a Roma de Alfonso Cuarón.

“Yo soy miembro de la Academia de Hollywood, soy el socio número 16 mil 581, imagínate toda la gente que opina sobre los premios del Óscar, pues yo soy parte de ese grupo” Ignacio López Tarso

Otra explicación que existe sobre la no aparición de Ignacio López Tarso en el In Memoriam, la da el medio Entertainment Weekly.

Ellos aseguran que los productores de los Premios Oscar no tiene la facultad de decidir quien aparecerá en la cápsula del In Memoriam y que eso lo elige un comité de la Academia.

Dicho grupo analiza una lista de postulados y determinan las 40 personalidades , no más, que se verán en la cápsula de la ceremonia de premiación.

Ignacio López Tarso, actor. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

De acuerdo con ese medio, los que aparecerán en el In Memoriam son seleccionados con dos semanas previas a los Premios Oscar.

Motivo por el cual, la muerte de Ignacio López Tarso el sábado 11 de marzo, un día antes de los Premios Oscar 2023, imposibilitó su inclusión en dicho clip.

En ese sentido, algunos apuntan a que será en los Premios Oscar 2024 cuando se recuerde a Ignacio López Tarso.

Cuya muerte fue horas antes de la celebración de la edición 95 de este año.

Premios Oscar (STEFANI REYNOLDS / AFP)

In Memoriam de los Premios Oscar 2023 olvidó a varios, no solo a Ignacio López Tarso

Además de Ignacio López Tarso hubo varios actores que no fueron mencionados en el In Memoriam de los Premios Oscar 2023.

Como mencionamos, solo se pueden incluir a 40 personas en el In Memoriam y por eso, al final del video, la Academia puso un código QR.

Esto, para mandar al público a su sitio web donde estaba la lista completa de homenajeados.

Asimismo, la Academia no recordó ni en la lista de su sitio web a actores que murieron recientemente, como: