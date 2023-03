“Macario” con Ignacio López Tarso, fue la primera película mexicana en llegar a los Oscar

Ignacio López Tarso murió el pasado 11 de marzo a los 98 años de edad y su película más recordada es “Macario”, mismo por la que México dio un gran pasó en el cine.

El primer actor está llevando una serie de homenajes por la innumerable cantidad de obras de teatro, películas y novelas que hizo durante su carrera, pero “Macario” se lleva un especial recordatorio.

No hay mexicano que no identifique a Ignacio López Tarso por “Macario”, pero no solo es su actuación, sino que gracias a ella, México llegó a los Premios Oscar en 1960.

Por otra parte, en el marco de las ceremonias en memoria de Ignacio López Tarso, su hijo quebró al tener que hablar con la prensa, pues dijo aún no está preparado para eso.

Ahora es Guillermo del Toro, Iñarritu y Cuarón, sin embargo, en 1960 fue Roberto Gavaldón, el aplaudido por llevar al cine mexicano a los Oscar.

Si bien, Ignacio López Tarso es recordado por su papel en “Macario”, pocos conocen curiosidades sobre ese film.

Entre ellos, que fue “Macario”, la primera película mexicana en llegar a los Premios Oscar, bajo la nominación de Mejor Película de Lengua Extranjera. Sin embargo, no se llevó la estatuilla.

Pero te imaginas, qué tan buena debió ser “Macario” para que La Academia la agregara a las nominaciones en 1960.

La película donde participó Ignacio López Tarso, fue derrotada por “El manantial de la doncella”, del director sueco: Ingmar Bergman.

Y aunque no se obtuvo un Oscar, Ignacio López Tarso sí consiguió el Premio Golden Gate a Mejor Actor en el Festival de Cine de San Francisco, California en Estados Unidos.

Hasta unos días antes de su muerte, Ignacio López Tarso reconocía a “Macario” como el proyecto que le dio muchas oportunidades y sin fastidio, dio muchas anécdotas de la grabación.

Hoy 13 de marzo, es el segundo día de homenaje a Ignacio López Tarso, pero en esta ocasión en el Teatro San Jerónimo, donde dio su última función.

Ante ello, su hijo Juan Ignacio Aranda -de 61 años de edad- quebró en llanto al momento de que la prensa le pidió dar algunas palabras a las cámaras.

Juan Ignacio simplemente pudo pronunciar, “si hay un guerrero, ese fue López Tarso”, para después pedir ya no le preguntaran más.

“No puedo hablar, no puedo hablar, discúlpenme, no me gusta que me pase esto, me siento incómodo, no me gusta llorar, no me gusta llorar frente a la cámara y al público”.

Juan Ignacio Aranda, actor.