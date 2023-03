El primer actor Ignacio López Tarso murió a los 98 años de edad el 11 de marzo de 2023 y se rindió un homenaje en Bellas Artes para despedir a la leyenda de la actuación y de la época de oro del cine mexicano.

La familia de Ignacio López Tarso realizó un breve funeral al sur de la CDMX y posteriormente trasladaron al actor a Bellas Artes, para rendirle un homenaje de cuerpo presente.

El féretro del legendario actor fue colocado en el centro del recinto de Bellas Artes, donde fue recibido con una oleada de aplausos y música de cuerdas.

Alejandra Frausto inició el homenaje para reconocer la trayectoria de Ignacio López Tarso: “Hoy despedimos a un gigante, al maestro que nos hizo creer que era inmortal”.

Mariana López, nieta del actor Ignacio López Tarso recordó a su abuelo con tiernas palabras y sus reuniones dominicales.

La nieta de Ignacio López Tarso narró que el actor siempre pensaba en ser eficiente en su trabajo y le causaba gran angustia no cumplir con sus compromisos.

“No era que le tuviera miedo a la muerte, es que no concebía no vivir bajo sus términos. No le entusiasmó un homenaje en vida, porque anticipaba un cierre que él no estaba dispuesto a conceder”

Mariana López