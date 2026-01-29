El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - Versión Extendida llegó a México con motivo de los 25 años de la película. Muchos fans no han visto esta versión, por lo que preguntan si tiene escenas postcréditos.

Pues se sabe que El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - Versión Extendida añade muchas secuencias extra, por lo que las escenas postcréditos no serían extrañas.

¿El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - Versión Extendida tiene escenas post créditos?

La respuesta es no. El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - Versión Extendida no tiene escenas postcréditos ni nada especial tras el final del corte.

Lo cual puede ser un alivio para muchas personas, pues El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - Versión Extendida dura 3 horas y media, y las escenas postcréditos alargarían más la película.

Una vez que salga el nombre del director, Peter Jackson, te puedes retirar de la sala sin ningún miedo a perderte algo importante o que conecte con las otras dos películas de la saga.

De igual manera, no esperes algo interesante con los nombres de los responsables de la película, son los créditos tradicionales en pantalla negra con las letras en blanco.

¿Por qué El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - Versión Extendida no tiene escenaspost créditos?

El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - Versión Extendida no tiene escenas post créditos porque fue hecha en una época donde este tipo de secuencias no eran populares.

Cuando Peter Jackson hizo El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - Versión Extendida, ni siquiera este tipo de “cortes del director” eran comunes, quedando siempre la edición para cine como única.

Otra razón por la que esta película no tiene secuencias extra se debe a que todas las novedades están dentro de corte principal , se extienden escenas o se añaden en la misma trama.

De ahí que sea innecesario tener algo durante o después de los créditos, pues ya se contó todo en el metraje principal.