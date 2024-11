El nombre de Jesús Navarro está haciendo ruido en redes sociales debido a que están circulando imágenes que delatarían un amorío entre el vocalista de Reik y el actor estadounidense Noah Centineo.

La orientación sexual de Jesús Navarro, vocalista de Reik, nuevamente está en la mira debido a que en la red social X, antes llamada Twitter, hay fotografías que delatarían su relación amorosa con Noah Centineo.

No obstante, como bien dice la frase: “una imagen no siempre dice más que mil palabras”, en SDPnoticias te revelamos si Jesús Navarro es o no la pareja del ‘chico preferido de Netflix’.

Noah Centineo se muestra cariñoso con un hombre en premier; al actor ya lo vinculan con el vocalista de Reik, Jesús Navarro

Noah Centineo puso de cabeza Internet al dejarse ver muy amoroso con otro hombre en la premier de Queer, hombre que aseguran es Jesús Navarro, vocalista de la agrupación Reik.

La acción afectuosa entre Noah Centineo -de 28 años de edad- con otro hombre tuvo lugar en el DGA Theater Complex, de Los Ángeles, cuando ambos posaron frente a cámaras.

Debido a que la imagen se viralizó, la confusión llegó, ya que muchas personas creen que el novio del actor estadounidense es Jesús Navarro -de 38 años de edad-.

Lo cual es mentira. El hombre al que el estadounidense besó es nada menos que Jordan Firstman.

Cabe recordar que, hasta el momento, el cantante de Reik no ha dicho ser homosexual; sin embargo, en distintas ocasiones ha expresado su apoyo por la comunidad LGBTQ+

Jesús Navarro (@chuinavarro / Instagram)

¿Quién es la pareja de Noah Centineo?

Jesús Navarro y Noah Centineo no son pareja. El vocalista de Reik está siendo confundido con el productor y humorista estadounidense Jordan Firstman, el hombre que fue besado por el actor en la premier de Queer.

Sin embargo, es importante aclarar que Noah Centineo no mantiene un romance con Jordan Firstman, quien es abiertamente gay; ambos son solo amigos.

Jordan Firstman (@jtfirstman / Instagram)

Actualmente a Noah Centineo se le vincula sentimentalmente con la modelo y youtuber Anastasia Karanikolaou, de 27 años de edad.