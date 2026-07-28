Se reveló que Disney habría retomado conversaciones con Macaulay Culkin para desarrollar una nueva entrega de la franquicia Mi pobre angelito, casi cuatro décadas después de las primeras dos entregas.

La propuesta presentada por Macaulay Culkin sugiere un giro temático donde su personaje, Kevin McCallister, es ahora un padre soltero distanciado de su hijo.

Macaulay Culkin ya habría mostrado su interés de protagonizar una nueva entrega de Mi pobre Angelito, “siempre y cuando la idea fuera adecuada”.

Disney tendría conversaciones con Macaulay Culkin sobre una nueva entrega de Mi pobre Angelito

Se dio a conocer que Disney ha mantenido reuniones con Macaulay Culkin en sus oficinas de Burbank, California, para discutir el relanzamiento de la franquicia de Mi Pobre Angelito.

Mi Pobre Angelito tendría una nueva película con Macaulay Culkin (@DiscussingFilm / X )

De acuerdo con diversos reportes, los altos ejecutivos del estudio estarían “fascinados” ante la propuesta presentada por el actor para retomar su icónico papel de Kevin McCallister.

Estas conversaciones se encuentran en una etapa preliminar y el estudio está “cortejando” a Macaulay Culkin como nunca, ofreciéndole incluso la posibilidad de desarrollar un proyecto personal de su elección si acepta protagonizar la nueva cinta.

A pesar del entusiasmo generado, el proyecto no ha sido confirmado oficialmente y todavía no cuenta con una fecha de estreno ni un reparto adicional definido.

Existe cierta especulación sobre el posible regreso de otros actores originales, como Joe Pesci, quien ha manifestado en el pasado su disposición a volver si la historia lo justifica.

Sin embargo, figuras clave como el director de las cintas originales, Chris Columbus, se ha mostrado escéptico sobre la necesidad de realizar una nueva entrega.

Por el momento, el futuro de la película depende en gran medida de que Macaulay Culkin y Disney lleguen a un acuerdo final sobre la historia y las condiciones de su participación.

Esta sería la trama de la nueva entrega de Mi pobre Angelito, propuesta por Macaulay Culkin

La trama de la nueva entrega de Mi Pobre Angelito estaría basada en una idea original del propio Macaulay Culkin, en la que se daría un giro significativo a la dinámica de las películas originales al presentar a Kevin McCallister como un adulto.

En este planteamiento, Kevin es un padre soltero, viudo o divorciado, que se encuentra tan absorto en su trabajo que descuida la relación con su hijo.

El conflicto principal surge cuando el niño, molesto por la falta de atención de su padre, decide dejarlo fuera de casa y colocarle trampas para impedirle la entrada.

Macaulay Culkin describió este concepto afirmando que “la casa es una especie de metáfora de nuestra relación”, subrayando el aspecto emocional del reencuentro entre padre e hijo.

El interés de Disney por concretar este regreso se basa en que las dos primeras películas de Mi pobre Angelito siguen liderando las listas de lo más visto en streaming durante la temporada navideña.

Los intentos anteriores de Disney por revivir la saga sin Macaulay Culkin, incluyendo el reboot de 2021 para Disney+, no lograron el impacto cultural ni la recepción esperada.