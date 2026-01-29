Acá te contamos quién es Rob Schneider, actor y comediante que se divorció de Patricia Azarcoya.

Rob Schneider y Patricia Azarcoya decidieron terminar su matrimonio después de 15 años juntos.

¿Quién es Rob Schneider?

Robert Michael Schneider, mejor conocido como Rob Schneider, es un actor, comediante y guionista estadounidense.

La carrera de Rob Schneider es conocida por sus actuaciones en películas de comedia.

Rob Schneider, actor y comediante (Rob Schneider / Facebook)

¿Cuántos años tiene Rob Schneider?

En la actualidad, Rob Schneider tiene 62 años de edad. Nació el 31 de octubre de 1963 en San Francisco, California, en Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Rob Schneider?

Rob Schneider estuvo casado con la actriz y productora Patricia Azarcoya.

La pareja se conoció en 2005 en una producción televisiva y contrajeron matrimonio en 2011.

Anteriormente, Rob Schneider estuvo casado con:

Helena Schneider: de 2002 a 2005

London King: 1988 a 1990

¿Qué signo zodiacal es Rob Schneider?

Por su fecha de nacimiento, Rob Schneider es del signo zodiacal Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Rob Schneider?

Rob Schneider es padre de tres hijas:

Elle King, de 36 años de edad

Miranda Scarlett, de 13 años de edad

Madeline Robbie, de 9 años de edad

¿Qué estudió Rob Schneider?

El actor Rob Schneider se graduó de la Terra Nova High School y posteriormente entraría a la Universidad Estatal de San Francisco.

¿En qué ha trabajado Rob Schneider?

La carrera de Rob Schneider en la comedia inició tras concluir sus estudios en la escuela secundaria.

Rob Schneider comenzó como invitado a programas de radios locales, posteriormente, consiguió un lugar en un especial de humor de HBO.

Schneider llegaría a ser parte del elenco de Saturday Night Live con diversos personajes.

Las películas y series de televisión más conocidas de Rob Schneider son:

Martians Go Home (1990)

Necessary Roughness (1991)

Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992)

Rústicos de Dinerolandia (1993)

Surf Ninjas (1993)

El Juez (1995)

Pinocho, la leyenda (1995)

Abajo el periscopio (1996)

En el ojo del huracán (1998)

Un papá genial (1999)

Gigoló por accidente (1999)

El aguador (1999)

El hijo del diablo (2000)

Animal (2001)

Este cuerpo no es mío (2002)

Como si fuera la primera vez (2004)

Golpe bajo - El juego final (2005)

Gigoló por accidente en Europa (2005)

Los calienta bancas (2006)

Click (2006)

A prueba de hombres (2007)

Fiesta de solteros (2008)

No te metas con Zohan (2008)

American Virgin (2009)

Son como niños (2010)

Elegido en apuros (2010)

Rob (2012)

Real Bob (2015)

Norm y los invencibles (2016)

Sandy Wexler (2017)

¡Qué viaje con papá! (2022)

Leo (2023)

Rob Schneider, cómico. (@iamrobschneider)

Rob Schneider se divorcia de la mexicana Patricia Azarcoya

Se reveló que Rob Schneider se divorcia de la mexicana Patricia Azarcoya después de 15 años de matrimonio.

TMZ informa que Patricia Azarcoya solicitó el divorcio en diciembre 2025 pasado en la Corte Superior del condado de Maricopa en Phoenix, Arizona.

De acuerdo con Patricia Azarcoya, matrimonio está “irremediablemente roto y sin posibilidad de reconciliación”.

La actriz y productora indicó que está en proceso de negociar las decisiones legales, tiempo de crianza y manutención de sus hijas.

Así como la intención de firmar un acuerdo escrito con Rob Schneider.

Reportes señalan que Patricia Azarcoya habría solicitado al tribunal mantener los documentos de forma confidencial.

Dicha petición habría sido aceptada el pasado 21 de enero 2026.