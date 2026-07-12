Aunque se estrenó en primer lugar de taquilla, Moana live-action parece que tendrá el mismo destino lamentable que otros remakes de Disney, con excepción de Lilo y Stitch.

Por su parte, aunque no es la más taquillera de la franquicia, Minions & Monstruos sigue con un buen paso en cines de todo el mundo, mientras que Scary Movie 6 se va de cartelera por todo lo alto.

Moana live-action es primer lugar de taquilla por debajo de la expectativa

Moana live-action se estrenó este fin de semana con unos nada despreciables 95 millones de dólares (1.6 mil mdp) en todo el mundo, el problema es que esto está por debajo de la expectativa de Disney.

Como suele suceder con otras producciones, el presupuesto es lo que afecta a Moana live-action, pues la película costó 250 mdd (4.3 mil mdp), por lo que necesita alrededor de 750 mdd (13.1 mil mdp) para ser un gran éxito.

Moana (Disney)

Dados sus números iniciales, es un hecho que no llegará a la meta establecida; no solo eso, es posible que ni siquiera alcance su costo de producción.

Habrá que ver si esto afecta la realización de otros remakes de Disney, pues ya se tiene en producción a Enredados y Hércules.

Minions & Monstruos sigue con buena taquilla a pesar de Moana live-action

Quienes se mantienen con buen paso son Minions & Monstruos, pues la llegada de Moana live-action prácticamente no les afectó, llegando a los 280 mdd (4.9 mil millones de pesos) en su segundo fin de semana.

Minions & Monstruos costó 85 mdd (1.4 mil mdp), lo que significa que en estos momentos la película ya está generando ganancias a Universal, siendo otro éxito del estudio que va con racha positiva en este 2026.

Minions & Monstruos (Universal)

Si bien no está siendo tan llamativa como las anteriores entregas, por lo menos se mantiene saludable entre la audiencia familiar.

Esto asegura que haya una cuarta entrega, aunque tal vez haya ciertos ajustes en Illumination para mejorar la taquilla en la siguiente entrega.

Scary Movie 6 se despide con el estreno de Moana live-action

La película que se va de cartelera por el estreno de Moana live-action es Scary Movie 6, con unos muy buenos 228 mdd (3.9 mil mdp).

Si bien es una cifra menor a lo que están haciendo los Minions, es perfecta para Scary Movie 6, pues esta costó 30 mdd (525 mdp), por lo que ha generado grandes ganancias a Paramount.

Aunque muchos cuestionaron su calidad, en general el público le dio su apoyo, lo que significa que probablemente tengamos otra entrega en breve.

Lo cual demuestra que al público aún le gustan este tipo de películas parodia, luego de la saturación que se vivió de las mismas el la década del 2000 y el 2010.