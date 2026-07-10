Moana live-action de Disney ya está en cines de todo el mundo; sin embargo su recibimiento por parte de la crítica en Rotten Tomatoes no ha sido el esperado, con una pésima calificación.

Para que te des una idea de la mala nota de Moana live-action en Rotten Tomatoes, esta es una de las más bajas de todos los remakes de Disney.

Moana live-action reprobó con su calificación en Rotten Tomatoes

Con 105 reseñas contabilizadas por Rotten Tomatoes, la calificación de Moana live-action es de un horrible 37% de promedio general.

Moana live-action incluso es superada en su calificación de Rotten Tomatoes por el remake de Blanca Nieves de 2025, el cual tiene un 39% de promedio.

Calificación de Moana live-action en Rotten Tomatoes (Especial)

Aunque se espera la calificación de la audiencia, es posible que esta no diste mucho de lo que está dictando la crítica, pues ya había polémica desde el primer tráiler de la película.

Donde mucha gente criticó la estética de la película, la caracterización de Dwayne Johnson, así como el hecho de que se siente como un remake innecesario.

No solo eso. Esta recepción primera de la crítica ya está apuntando a una apertura baja en la taquilla del fin de semana, similar a lo sucedido con Blanca Nieves.

¿Qué dice la crítica en Rotten Tomatoes de Moana live-action?

En general, la crítica en Rotten Tomatoes señala que Moana live-action es un remake sin magia, pues al adaptarse al “realismo”, pierde todo lo que hace especial a la original.

También afirman que si la versión animada no existiera, es posible que Moana live-action tuviera una oportunidad, pues es medianamente entretenida.

Algunos también mencionan que es una tristeza que Catherine Laga’aia esté involucrada en esta película, pues es de lo único rescatable de la misma.

Finalmente, señalan el “elefante en la habitación”, al mencionar que todo lo relacionado con The Rock y su versión de Maui “apesta” sin ninguna duda y como advertía el tráiler.