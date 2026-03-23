Moana presenta tráiler live-action con The Rock como Maui

Disney Studios lanzó el primer tráiler del esperado live-action de Moana, donde Dwayne “The Rock” Johnson regresa como Maui y Catherine Lagaʻaia interpreta a Moana.
El avance mantiene la esencia de la película animada y muestra la misión de la joven para restaurar el corazón de la madre naturaleza.
El estreno en México está programado para el jueves 9 de julio de 2026.
El elenco incluye a John Tui como el jefe Tui, Frankie Adams como Sina y Rena Owen como Tala.
¿Cuándo se estrena el live-action de Moana en cines de México?
El live-action de Moana en cines de México ya tiene fecha precisa para su estreno tal y como se había adelantado para julio de 2026.
Siendo el próximo jueves 9 de julio 2026 la fecha de estreno en salas de cine de México de la película live-action de Moana.
Este es el elenco del live-action de Moana
El live-action de Moana promete ser uno de los estrenos del verano 2026 más esperados en cines, que cuenta con las actuaciones en su elenco a:
- Catherine Lagaʻaia de 19 años, como Moana
- Dwayne The Rock Johnson de 53 años, como Maui
- John Tui de 50 años, como el jefe Tui (padre de Moana)
- Frankie Adams de 32 años, como Sina (madre de Moana)
- Rena Owen de 63 años, como Tala (abuela de Moana)