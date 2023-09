¿Neve Campbell -49 años- regresará a Scream? Sólo falta pagarle lo justo y necesario, consideró el guionista Kevin Williamson, escritor de la película que dio origen a la saga de terror.

Neve Campbell, la actriz que da vida al personaje de Sidney Prescott, se mantuvo en la franquicia de Scream durante las primeras cinco películas de la franquicia.

Aunque expresó su deseo de continuar en Scream 6, en junio de 2022 Neve Campbell causó gran sorpresa al anunciar que no volvería por cuestiones salariales:

“Como mujer, he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de Scream. Sentí que la oferta que me presentaron no equivalía al valor que aporté a la franquicia”.

Neve Campbell