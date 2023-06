Una de las películas de terror que se estrenó este año fue Scream VI, secuela de la franquicia del popular slasher que cuenta con la participación de la actriz mexicana Melissa Barrera.

Melissa Barrera -32 años-, es una actriz y cantante mexicana nacida en Monterrey, Nueva León, que ha protagonizado varias novelas, series y películas como:

Siempre Tuya Acapulco (2013)

Tanto Amor (2015)

Club de cuervos de Netflix (2017)

(2017) Starz Vida (2018-2020)

In the Heights

Scream V (2022)

(2022) Scream VI (2023)

En ese sentido, Melissa Barrera estudió teatro en la escuela New York University Tisch School of the Arts en Estados Unidos.

Melissa Barrera es la actriz mexicana que aparece en la saga de películas de terror Scream (@melissabarreram / Instagram)

No solo Club de Cuervos y Scream, Melissa Barrera participó en La Academia en 2011

Melissa Barrera es una actriz mexicana que ha participado en varias producciones como Club de Cuervos en Netflix, y que ahora ha brillado por su papel en las películas de Scream.

Sin embargo, además de aparecer en Club de Cuervos, la exitosa producción, Melissa Barrera también participó en el reality show de La Academia de 2011.

Aquí demostró tener talento vocal, pero Melissa Barrera fue expulsada en el concierto número 13 de La Academia; en 2013 formó un dúo llamado Melissa y Sebastian en donde sacó su sencillo ‘Mamma María’.

En 2015, Melissa Barrera grabó una canción al lado de Kalimba -40 años- llamada Volver a Caer para la telenovela Tanto Amor.

Posteriormente, en 2018 se mudó a Los Ángeles, California en Estados Unidos, para interpretar a Lyn en la serie dramática Vida en Starz.

En 2022, la actriz mexicana Melissa Barrera se coronó como toda una “reina del grito” tras integrarse a la saga de películas de Scream con su personaje llamado Sam Carpenter.

Se especula que ante la gran demanda de las saga de películas de Scream, Universal Pictures esté planeando Scream 7, por su puesto con Melissa Barrera dentro de sus filas.

Y desde entonces, Melissa Barrera se ha colocado como una promesa de la actuación dentro de la industria de Hollywood.