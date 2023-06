Parece que Marvel tendrá que seguir buscando su elenco para “Los 4 Fantásticos”, luego que Margot Robbie y Adam Driver se bajarán del ambicioso proyecto.

De acuerdo a varios insiders, las pláticas con Margot Robbie y Adam Driver para “Los 4 Fantásticos” se cayeron casi al mismo tiempo.

Lo cual fue un revés inesperado, pues hasta hace unos días se había reportado que la actriz y el actor sólo estaban ultimando detalles para unirse a la película.

Con esto Marvel deberá de volver a revisar a todos los prospectos para la película, dejando a la película nuevamente a la deriva.

Margot Robbie (@margotrobbie)

Margot Robbie y Adam Driver iban a protagonizar “Los 4 Fantásticos”

Marvel tenía la idea que Margot Robbie y Adam Driver protagonizaran “Los 4 Fantásticos”, como Sue Storm y Reed Richards, líderes de la conocida familia de superhéroes.

Para muchos fans, Margot Robbie y Adam Driver quedarían muy bien para la Mujer Invisible y el Señor Fantástico de “Los 4 Fantásticos”.

Esto luego que se desechara la idea de tener a John Krasinski y Emily Blunt, pues el primero sólo aceptó hacer al personaje en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Mientras que Emily Blunt siempre ha manifestado su desagrado por hacer cine de superhéroes.

Adam Driver en los Palm Springs International Film Festival Awards (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Qué pasará con “Los 4 Fantásticos” sin Margot Robbie y Adam Driver?

Tras la salida de Margot Robbie y Adam Driver de “Los 4 Fantásticos”, no se ha manejado nuevos nombres para hacer a Sue Storm y Reed Richards.

Sin embargo, la intención es tener un elenco con grandes nombres en “Los 4 Fantásticos”, de ahí que se buscara a Margot Robbie y Adam Driver con tanta insistencia.

Es probable que Marvel se mantenga con esa idea y vuelva a considerar a una actriz y un actor de mediana edad con una carrera sólida en Hollywood hasta el momento.

Algo a señalar es que también faltan los actores que harán a Johnny Storm y Ben Grimm, la Antorcha Humana y la Mole, para completar al cuarteto de superhéroes.

Los 4 Fantásticos (Marvel)

Con información de Inside the Magic