Dieciséis años después de Los Pequeños Focker y a más de dos décadas del estreno original de La Familia de mi Novia, la franquicia cómica encabezada por Ben Stiller y Robert De Niro regresa a las pantallas de cine con La Nueva Focker de Paramount.

Dirigida por John Hamburg, la obra logra revitalizar los choques culturales y familiares entre los rígidos Byrnes y los desenfadados Focker, ahora con una Ariana Grande que recupera mucho de su vena cómica y hace disfrutable esta obra.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

La Nueva Focker nos da una premisa divertida Ariana Grande explota su vena cómica en La Nueva Focker Hay una gran química en el elenco de La Nueva Focker La Nueva Focker tiene tiene un tono equilibrado La Nueva Focker está al nivel de las mejores entregas de la saga

La Nueva Focker nos da una premisa divertida

La Nueva Focker nos da una premisa divertida, pues el eje narrativo traslada el conflicto generacional a la siguiente etapa de la familia.

La historia sigue a Henry Focker, interpretado por Skyler Gisondo, el hijo de Greg (Ben Stiller) y Pam (Teri Polo), quien presenta a su prometida Olivia Jones (Ariana Grande), una negociadora de rehenes del FBI.

Para consternación y desesperación de Greg Focker, Olivia entabla de inmediato una sintonía inesperada y fluida con el exigente patriarca Jack Byrnes (Robert De Niro).

Esta dinámica invierte el esquema tradicional de sospechas y tensiones de la cinta original, generando un escenario cómico fresco donde Greg se encuentra atrapado entre la devoción de su hijo y la inusual alianza entre su suegro y su futura nuera.

La Nueva Focker (Paramount)

Ariana Grande explota su vena cómica en La Nueva Focker

Algo a destacar de la película es que Ariana Grande explota su vena cómica en La Nueva Focker, siendo la que sostiene la obra en sus casi dos horas de duración.

Ariana Grande no solo se adapta al ritmo de la comedia, sino que se apodera de la película, entrando en perfecta sintonía con Ben Stiller y Robert De Niro.

La actriz entiende a la perfección el tono del material; lejos de recurrir únicamente a la comedia física o exagerada, su interpretación resulta mayoritariamente sutil y fundamentada, lo que eleva el impacto de cada chiste

El largometraje sencillamente no funcionaría del mismo modo sin el encanto, la agilidad cómica y la capacidad de Grande para alternar matices sin romper la fluidez del relato.

La Nueva Focker (Paramount)

Hay una gran química en el elenco de La Nueva Focker

Más allá del brillo individual de Ariana Grande, hay una gran química en el elenco de La Nueva Focker, con los nuevos actores y actrices complementándose muy bien con los originales.

Ben Stiller recupera la neurosis característica de Greg Focker con precisión intacta, como si no hubiera pasado ni un día desde la última película.

En las nuevas incorporaciones, Skyler Gisondo aporta una ternura torpe y encantadora como Henry, siendo lo diametralmente opuesto a su caótico padre.

Mientras que Eduardo Franco como Eduardo Villalobos, da uno de los personajes más divertidos dentro de toda la saga de los Focker.

La Nueva Focker (Paramount)

La Nueva Focker tiene tiene un tono equilibrado

También hay que decir que La Nueva Focker tiene un tono equilibrado entre lo nostálgico y la comedia de enredo moderna.

Podemos decir que es una vuelta a las raíces de la primera entrega, la cual en su momento fue catalogada como una de las mejores comedias románticas de la época.

Claro que está llena de fan service para los seguidores de la saga; no como algo intrusivo, sino que es parte de la misma trama, logrando elevarla en todo sentido.

Además, en caso de que ya no se hagan más filmes del estilo, se le da un cierre perfecto a toda la historia de los Focker, siendo una manera de cerrar el círculo.

La Nueva Focker (Paramount)

La Nueva Focker está al nivel de las mejores entregas de la saga

Aunque hubo dudas al principio, La Nueva Focker está al nivel de las mejores entregas de la saga, siendo una de las películas más divertidas del año.

La película ofrece un contexto narrativo amplio y hay risas constantes durante todo su metraje, por lo que no hay manera de aburrirse en el cine.

Además de que llega en un momento justo como una opción para la temporada de Navidad, donde precisamente se dan las reuniones familiares como en el filme.

Si bien no es del todo “fresca”, sí logra sentirse como una opción dentro del saturado mercado de blockbusters de fin de año.

La Nueva Focker (Paramount / Atsushi Nishijima)

¿Vale la pena ver La Nueva Focker?

La Nueva Focker demuestra ser una secuela directa inteligente que evita la repetición perezosa del pasado; al respaldarse en un elenco estelar en plena forma.

Asimismo, con la dirección acertada de John Hamburg y una brillante interpretación de Ariana Grande, La Nueva Focker logra reactivar la franquicia con frescura y vitalidad.

Sí, no podemos negar que en ocasiones recurre al fan service y a clichés de la misma saga y de las comedias románticas, lo cual podría molestar a más de una persona que esté cansada de estos.

No obstante, si quieres algo ligero alejado de los superhéroes, las guerras espaciales y los futuros distópicos; es una cita ineludible para la temporada navideña de 2026.