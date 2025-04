En redes sociales, The Hunger Games ha compartido el elenco que formará parte de su próxima entrega, The Hunger Games Sunrise on the Reaping.

Acá te mencionamos quiénes son parte del elenco hasta lo que va del 2025.

¿Quién es el elenco de The Hunger Games Sunrise on the Reaping?

Este es el elenco confirmado para la entrega de The Hunger Games Sunrise on the Reaping:

Jesse Plemons de 37 años de edad, como Plutarch Heavensbee

Joseph Zada de 20 años, como Haymitch Abernathy

Whitney Peak de 22 años, como Lenore Dove Baird

Mckenna Grace de 18 años, como Maysilee Donner

A través de X -antes de Twitter- The Hunger Games ha compartido los vídeos promocionales de su elenco, siendo hasta el momento Jesse Plemons el último confirmado.

Plutarch Heavensbee.



The Hunger Games: Sunrise on the Reaping – in theaters November 20, 2026. pic.twitter.com/2e4EprWE6f — The Hunger Games (@TheHungerGames) April 25, 2025

Los rumores en redes sociales y medios han generado una especulación masiva.

Sin embargo, la productora Lionsgate, ha sido cautelosa con los anuncios, probablemente para evitar filtraciones antes de que el guion esté finalizado.

Otras revelaciones importantes de The Hunger Games Sunrise on the Reaping

Te mencionamos algunas de las revelaciones más importantes para el estreno de The Hunger Games Sunrise on the Reaping:

El pin del Sinsajo originalmente pertenecía a Maysilee Donner

El Capitolio manipuló las grabaciones de los juegos de Haymitch

Se revelan los nombres de los padres de Katniss Everdeen

La muerte de Burdock Everdeen sugiere pudo ser sabotaje del Capitolio

Beetee Latier perdió a su hijo en los Juegos del Hambre

El Presidente Snow mató a todos los que se relacionaron con Haymitch

Se revela el origen de Effie Trinket

El final de la historia de Haymitch se revela

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping revela primer teaser tráiler (The Hunger Games )

¿Cuándo se estrena The Hunger Games Sunrise on the Reaping?

Se ha confirmado que The Hunger Games Sunrise on the Reaping se estrenará en cines el 20 de noviembre del 2026.