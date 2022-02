Estas son las 6 cosas que no viste en el tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, el cual se estrenó el 13 de febrero durante el Super Bowl 2022.

El tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ fue sin duda una de las grandes sorpresas que trajo el Super Bowl 2022.

Y es que, en redes sociales los usuarios se han vuelto locos formulando teorías y analizando cada detalle de lo que se vio en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Es por esto que han salido a relucir varias cosas que no se vieron a simple vista en el segundo tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, así como en el spot de televisión.

Los Illuminati y Charles Xavier aparecen en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

Aunque fuera un poco obvio, la entrada de los Illuminati fue una de las cosas que mas emocionó a los fans de Marvel.

Especialmente por la aparición del Charles Xavier de Patrick Stewart de la primera trilogía de los X-Men del universo Fox.

Charles Xavier es uno de los principales miembros de los Illuminati, representando a los mutantes en este consejo.

Pero también, quien es miembro de este grupo es Tony Stark, quien los usuarios aseguran aparece en la versión Superior Ironman con tres gemas del infinito en su pecho y la legión de Hierro.

Tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (Especial)

Tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (Especial)

Variantes de Doctor Strange y Wanda Maximoff

En el trailer de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ aparecen tanto variantes de Doctor Strange y variantes de Wanda Maximoff .

La primer variante que se dio a conocer fue ‘ Evil Strange ’ en el primer tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, el cual también aparece en la serie ‘What If…?’.

Además de esa variante, aparece ‘ Defender Strange’ y un ‘Zombie Strange’ ; mientras que de Wanda también aparece una ‘Wanda Zombie ’ y una variante algo más oscura que Scarlet Witch.

Estas variantes podrían significar también el regreso de otras del Universo Marvel pero de distintas franquicias como de Los 4 Fantásticos, los X-Men e incluso de películas como ‘Hulk’ o ‘Ghost Rider’.

Tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (Especial)

Tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (Especial)

¿Loki aparece en el tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’?

No cabe duda que la aparición de Patrick Stewart como Charles Xavier fue algo que emocionó a los fans, especialmente a los de las franquicias de X-Men en el nuevo tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Y aunque apareció de espaldas , la voz de Patrick Stewart fue inconfundible para todos; algo similar ocurrió con una misteriosa aparición afirmando que podría tratarse de Loki.

El personaje de Loki interpretado por Tom Hiddleston , fue quien abrió el multiverso en la serie de Disney pero, desde entonces no se ha tenido noticias sobre él.

Y es posible que ahora, Loki haga alguna aparición en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tras los eventos que tuvo con la TVA.

Además, la aparición de Loki ya se había rumorado bastante en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, por lo que sería una grata sorpresa volver a ver a este personaje en pantalla grande.

Tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (Especial)

Capitana Carter aparecería en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

El estreno del segundo tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha emocionado a todos los fans, quienes han tratado de encontrar los easter eggs ocultos dentro de él.

Y uno que los fans han encontrado pero en uno de los posters promocionales de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, es el escudo de Capitana Carter.

Cabe recordar que Capitana Carter hizo su aparición en la serie animada de ‘What If…?’ en donde la agente Peggy Carter recibe el suero del supersoldado en vez de Steve Rogers.

Y, al parecer es probable que este personaje haga su aparición en live action para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ como un miembro más de los Illuminati.