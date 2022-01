‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’: filtrarían trama en donde los ‘X-Men’ y Los 4 Fantásticos estarían de regreso, además de variantes de diferentes personajes del UCM.

A través de redes sociales, se ha apuntado a una posible filtración de la trama de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

De acuerdo a estos rumores, la trama filtrada a través de Reddit, apuntaría al regreso de varios personajes del Universo Cinematográfico de Marvel ( UCM ) y sus variantes.

Además se dice que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ sería la entrada para los ‘X-Men’ y Los 4 Fantásticos.

Apuntan a la aparición de WolverineCharles Xavier en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

Las supuesta filtración de la trama de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, apuntaría al regreso del Wolverine de Hugh Jackman y al Charles Xavier de Patrick Stewart .

Además también aparecerían Ian McKellen como Magneto , Halle Berry como Storm, James Marsden como Cyclops y Famke Janssen como Jean Grey.

Pero no solo el regreso de los X-Men de la primera trilogía de Fox estarían presentes, sino también Edward Norton como Hulk, Jessica Alba como Sue Storm, Tobey Maguire de nuevo como Spider-Man y una variante de Tony Stark con Tom Cruise.

Otros apuntan a que Robert Downey Jr. regresaría de nuevo como Ironman para hacer un cameo en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y hacer las paces con Stephen (Benedict Cumbrbatch).

Una película habría reunido a los X-Men con Deadpool (Twentieth Century Fox)

Deadpool también aparecería en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

La supuesta filtración de la trama de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ aparentemente incluiría más cameos de los que trajo ‘Spider-Man: No Way Home’.

Cabe mencionar que, en alguna ocasión, el propio Kevin Feige reveló que esta Fase 4 era la fase multiversal, la cual fue abierta en ‘WandaVision’, ‘Loki’ y ‘Spider-Man: No Way Home’.

Es decir que la secuela de Doctor Strange, sería la puerta para el debut de los X-Men, incluido Deadpool de Ryan Reynolds y hacer canon a las películas de Marvel antes del UCM.

Entre los rumores de la supuesta trama filtrada, también aparecería la versión de Nicolas Cage como Ghost Rider y Wesley Snipes como Blade .

Aparentemente, todos estos cameos estarían en el tercer acto de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ para vencer juntos al villano principal de la cinta, del cual también se ha revelado quien sería.

Y, aunque parezca que son muchas apariciones en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, cabe mencionar que las posibilidades están abiertas.

Especialmente tras los cameos en ‘Spider-Man: No Way Home’ de Andrew Garfield y Tobey Maguire como variantes de Spider-Man y Charlie Cox como Matt Murdock / Daredevil.