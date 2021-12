‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’ libera de manera oficial su primer tráiler a una semana del estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’.

El estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ trajo consigo dos escenas post créditos que revelan el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), siendo una de ellas el tráiler de ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’.

Y ahora, a una semana del estreno de la tercera película de Spider-Man, en redes sociales por fin se ha liberado de manera oficial el primer tráiler de ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’.

Póster oficial de ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’ (Marvel Studios)

¿Qué esperar de ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’?

Aunque no revelan exactamente la trama de ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’ en este primer tráiler liberado de manera oficial, puede verse el villano principal de esta nueva entrega: Stephen Strange ( Benedict Cumberbatch ).

Aunque mucho se supuso sobre que Wanda (Elizabeth Olsen) sería la villana principal, el tráiler de ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’ revela que el Doctor Strange Supreme hará su aparición.

Doctor Strange Supreme apareció en uno de los capítulos de la serie animada de ‘ What If…?’ , episodio que tomaba lugar en la primera película de Doctor Strange.

Aquí, el interés amoroso de Stephen muere y por más que intenta evitar este hecho con la gema del tiempo, falla.

Por lo que Strange decide estudiar y absorber tantos poderes como le sean posibles para salvar al amor de su vida, sin darse cuenta que sus acciones rompen la realidad.

Shuma Gorath y América Chávez hacen su aparición

El tráiler de ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’ ha hecho su presentación oficial en redes sociales, mostrando a Doctor Strange Supreme como el principal villano.

Pero también han aparecido más personajes que están directamente involucrados con la trama de ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’: Shuma Gorath y América Chávez; además de Wanda Maximoff.

Shuma Gorath es un monstruo interdimensional cuyo propósito es conquistar todas las realidades, por lo que hará frente a Stephen Strange en ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’.

El regreso de Mordo y Wong en ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’, sugiere que las cosas se complicarán para Doctor Strange, especialmente tras los eventos de ‘Spider-Man: No Way Home’.

‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’ se estrenará en cines el próximo 6 de mayo del 2022.